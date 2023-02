Une mystérieuse boule de métal s’est échouée au Japon, les réseaux sociaux regorgent déjà de mèmes : « Goku est arrivé ! »

Certains pensent que l’objet échoué est un ballon espion chinois, d’autres un OVNI. Pour le moment, les autorités n’ont pas encore déterminé de quoi il s’agit ni d’où il vient.

Une étrange boule de fer est apparue sur la plage d’Enshu, au Japon. Compte tenu de l’époque, des ballons espions chinois, des nouvelles tactiques d’espionnage et de l’augmentation des observations d’OVNI, l’objet mystérieux a attiré l’attention. Il y a aussi ceux qui tirent Dragon Ball au milieu. Pour le moment, la seule chose sûre, c’est qu’il n’est pas sur le point d’exploser. Il n’y a aucune information sur la nature de la sphère échouée, mais les experts à travers un examen aux rayons X ont découvert qu’elle est vide à l’intérieur, excluant ainsi l’option d’une bombe.

Il est orange, rouillé, mesure 1,5 mètre de diamètre, il y a aussi deux poignées surélevées à la surface, et cela pourrait indiquer que la balle était accrochée à quelque chose. La sphère a été retrouvée grâce au signalement d’une femme, elle se promenait sur la côte pacifique lorsqu’elle a aperçu une étrange boule échouée sur le sable. a rapporté Asahi TV. Ensuite, les agents ont bouclé la zone et ont appelé l’escouade anti-bombes pour vérifier si l’objet contenait un engin explosif. Après s’être assuré que le ballon ne présentait pas de danger, l’enquête a commencé.

On ne sait pas pour le moment ni la nature de la sphère, ni d’où elle vient. Il n’y a pas non plus d’indices suggérant une éventuelle implication de la Chine, l’objet retrouvé est en fait très différent des ballons chinois interceptés au-dessus du ciel des Etats-Unis. Maintenant, les photographies ont également été envoyées aux Forces d’autodéfense japonaises et aux garde-côtes pour un examen plus approfondi. En fait, un homme local qui court régulièrement sur la plage d’Enshu a déclaré à la chaîne publique NKH que la sphère « est là depuis un mois, j’ai essayé de la pousser mais elle ne bougeait pas ».

Réactions sur les réseaux sociaux

Les suggestions, hypothèses et théories des utilisateurs sont alors apparues sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui soutiennent que la sphère est la démonstration de l’existence de Dragon Ball, se référant aux navires avec lesquels les Saiyans se sont déplacés dans l’espace. D’autres ont commencé à supposer que la balle est la preuve de l’existence d’OVNIS ou d’une stratégie chinoise pour espionner le gouvernement japonais. Des options plus pragmatiques survivent également. La sphère, puisqu’elle a deux poignées à sa surface, pourrait aussi n’être qu’une bouée d’amarrage qui s’est détachée et s’est retrouvée sur la plage.