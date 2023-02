Les routes du futur ont besoin de feux tricolores à quatre couleurs, à quoi servira la « lumière blanche » ?

Une étude utilisant l’informatique distribuée a montré que l’ajout de lumière blanche pouvait également réduire le trafic et la consommation de carburant.

C’est la première règle de la route que nous apprenons. Le rouge indique stop, le vert indique aller de l’avant et le jaune indique ralentir. Depuis plus d’un siècle, la circulation est régulée par l’alternance de trois couleurs. Maintenant, cela pourrait devenir quatre. Des chercheurs de la North Carolina State University ont en effet proposé un feu blanc supplémentaire. D’autre part, les voitures autonomes représentent la mobilité du futur et la signalisation routière doit également suivre l’évolution du temps. C’est précisément pour cette raison qu’a été testée une lumière blanche capable de communiquer sans fil avec les véhicules qui roulent seuls et de signaler aux automobilistes « en chair et en os de faire ce que fait la voiture devant eux », lit-on dans l’étude.

Une lumière blanche également capable de réduire les embouteillages et la consommation de carburant. « Les feux rouges signifieront toujours stop. Les feux verts signifieront toujours aller. Et les feux blancs diront aux conducteurs humains de simplement suivre la voiture devant eux », a expliqué l’ingénieur civil Ali Hajbabaie, qui a travaillé sur l’étude publiée dans IEEE. Transactions sur les systèmes de transport intelligents.

Comment fonctionnent les feux tricolores à quatre couleurs

L’étude était basée sur l’informatique distribuée considérant un grand nombre de véhicules autonomes dictant le flux de trafic. « Ce système est plus efficace et moins susceptible d’être victime d’erreurs de communication. Par exemple, s’il y a une interruption ou un retard de communication avec le sémaphore, l’approche informatique distribuée serait toujours en mesure de gérer le flux en douceur », a déclaré Ali Hajbabaie. .

Le feu blanc est également important pour expliquer au conducteur comment se déplacer à proximité d’une intersection. Des chercheurs de la North Carolina State University avaient déjà introduit le concept de phase blanche en 2020, faisant référence à une approche informatique centralisée capable de contrôler les feux de circulation en fonction des entrées reçues des véhicules en approche. Désormais, « nous avons amélioré ce concept en nous concentrant sur l’informatique distribuée, c’est-à-dire en utilisant efficacement les ressources informatiques de tous les véhicules autonomes pour dicter le flux de trafic », a souligné Hajbabaie. « Il peut être utilisé pour coordonner le trafic dans n’importe quel scénario impliquant des véhicules autonomes. Cependant, nous pensons qu’il est important d’intégrer le concept de lumière blanche aux intersections, car il indique aux conducteurs humains ce qui se passe. Le blanc n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que il y a un signal clairement identifiable par les automobilistes ».

L’étude a réalisé une série de simulations découvrant que l’intégration de la quatrième couleur pourrait être non seulement une mise à jour nécessaire pour accueillir les nouveaux véhicules autonomes sur la route, mais aussi une solution pour améliorer le temps de trajet et réduire la consommation de carburant tout en maintenant une constante et vitesse modérée. Ce n’est pas la seule nouveauté pour améliorer la sécurité routière. Un étude de la Penn State University, conçoit un système capable de limiter les accidents de la route. Les réseaux nerveux des mouches sont utilisés pour écrire des algorithmes capables de prédire d’éventuelles collisions. A la base il y a en fait le mouvement des insectes, ou plutôt la capacité innée de voler en s’évitant.