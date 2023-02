Les filigranes du bureau Windows 11 commencent à apparaître sur les systèmes non pris en charge

Facepalm : Les utilisateurs ont contourné les exigences système controversées de Windows 11 depuis le lancement du système d’exploitation, et Microsoft a depuis lors tenu l’épée d’un bourreau au-dessus de la tête des PC « non pris en charge ». Une mise à jour récente suggère que Redmond pourrait enfin le faire tomber bientôt.

Microsoft pourrait enfin introduire une fonctionnalité redoutée qu’il a annoncée pour la première fois l’année dernière. Depuis la mise à jour Windows de janvier 2023, certains utilisateurs de Windows 11 ont signalé avoir vu un filigrane sur leur bureau les avertissant des exigences système non satisfaites.

Selon les commentaires sur le site Web de Microsoft et les blogs Windows, un nouveau filigrane est apparu dans le coin inférieur droit indiquant « Configuration requise non satisfaite » et les dirigeant vers le menu des paramètres. Certains utilisateurs signalent que Microsoft suggère de revenir à Windows 10.

Les exigences système strictes de Windows 11 ont été critiquées pour ne pas prendre officiellement en charge les processeurs plus anciens que Intel 8th Gen Coffee Lake, AMD Zen + ou Zen 2. La raison principale est que Microsoft veut s’assurer que chaque système Windows 11 possède la sécurité TPM 2.0.

Cependant, jusqu’à présent, la société n’a pas empêché les utilisateurs d’installer son dernier système d’exploitation sur des processeurs aussi anciens qu’Intel de 6e génération. Au printemps dernier, des rapports ont confirmé qu’un filigrane apparaîtrait pour avertir ceux qui utilisent Windows 11 sur des systèmes en dessous de ses caractéristiques officielles, et il semble être enfin arrivé pour certains.

Les rapports sont dispersés, mais Redmond pourrait exécuter un autre test A/B comme ceux qu’il a effectués l’année dernière. Cependant, le filigrane est également apparu sur des systèmes qui répondent techniquement aux exigences. Si le vôtre en fait partie, il est possible que la récente mise à jour ait modifié un paramètre du BIOS qui aurait pu désengager le TPM.

Les exigences système inhabituelles de Windows 11 pourraient être l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas gagné de parts de marché aussi rapidement que Windows 10. Plusieurs analyses, y compris Statcounter et l’enquête Steam, révèlent qu’il gagne lentement, mais Windows 10 reste le système d’exploitation dominant. De même, bien qu’AdDuplex n’ait pas mis à jour ses chiffres depuis l’année dernière, il montre une nette différence entre les vitesses d’adoption de Windows 11 et Windows 10.

Ce n’est pas comme si Microsoft n’avait pas essayé de rendre Windows 11 plus attrayant. Récemment, la société a actualisé son gestionnaire de tâches, son application Bloc-notes, son explorateur de fichiers, ses outils de capture et d’autres fonctionnalités. Malgré les améliorations et les mises à niveau gratuites de Windows 11 toujours disponibles, de nombreux utilisateurs ne peuvent probablement pas ou ne veulent pas effectuer de mise à niveau à partir d’anciens processeurs.

