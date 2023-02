Wilson dévoile "sans air" Ballon de basket imprimé en 3D qui répond presque aux normes réglementaires de la NBA

Qu’est-ce qui vient de se passer? La société d’équipements de sport Wilson a réinventé le basketball. Il a récemment créé un prototype de haute technologie qui n’a pas besoin d’air pour rebondir. Le soi-disant « Airless Prototype » est la première innovation de basket-ball depuis que l’entraîneur-chef de basket-ball de l’Université Butler, Tony Hinkle, a demandé à Spalding de commencer à fabriquer des ballons de basket orange faciles à voir en 1957.

Pendant près de 40 ans, Spalding a fourni à la National Basketball Association des ballons de basket réglementaires. En 2021, ce contrat a pris fin et la NBA a signé un accord pluriannuel avec Wilson pour fournir des ballons officiels de la NBA.

Que ce soit à la demande de la NBA n’est pas clair, mais le département R&D de Wilson a immédiatement commencé à travailler sur le développement d’un nouveau type de basket-ball. Ce qu’il a créé est une sphère creuse en forme de nid d’abeille qui n’a pas besoin d’être gonflée. Alors que le ballon a des coutures similaires à un ballon de basket réglementaire, les panneaux sont parsemés de trous.

Wilson a conçu le prototype Airless sur un système de CAO, puis l’a traduit dans un fichier d’imprimante 3D. La balle avait besoin de types de polymères très spécifiques pour lui donner le bon rebond, elle a donc confié le fichier à une entreprise d’impression 3D industrielle appelée EOS, qui passe généralement des contrats avec les industries de l’aérospatiale, de l’automobile et des dispositifs médicaux. L’entreprise est spécialisée dans un procédé appelé impression 3D additive. Cette technique permet des détails beaucoup plus fins (ci-dessus).

« La fabrication additive était le bon choix pour le prototype Airless parce que… c’est littéralement la seule technologie sur Terre qui pourrait donner vie à ce concept », a déclaré John Walker, directeur du développement commercial d’EOS.

Contrairement aux imprimantes 3D traditionnelles qui empilent une substance couche par couche, les imprimantes EOS déposent une couche de résine alimentée et la fusionnent aux points de conception avec un laser. Le traitement final consistait à sceller la poudre, à teindre la balle blanche en noir et à graver les logos NBA et Wilson sur sa surface.

Wilson a envoyé le prototype Airless à son centre de test NBA, qui l’a soumis à des « tests rigoureux » pour garantir ses performances. Le produit final a presque le même poids, la même taille et le même rebond qu’un ballon NBA réglementaire correctement gonflé (7,5 à 8,5 psi). La preuve de concept a ensuite fait ses débuts lors du concours de slam dunk du NBA All-Star Game 2023 présenté par l’attaquant des Houston Rockets KJ Martin (ci-dessus).

Le vice-président de l’innovation de Wilson, Bob Thurman, a déclaré que Wilson et la NBA n’avaient pas l’intention dans l’immédiat de modifier la réglementation actuelle pour permettre l’utilisation du nouveau ballon. Pour l’instant, le prototype Airless est unique en son genre et peut ou non voir une version grand public.

« Ce n’est qu’un point sur la voie du développement, mais nous sommes vraiment ravis de la première étape que nous avons ici », a déclaré Thurman. « C’est ce que nous appelons ‘The One’. Vous savez, en gros, c’est comme, faisons-en un et laissons les gens en profiter – et comprenons où nous devons aller de l’avant à l’avenir. »

