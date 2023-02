Un iPhone de première génération vient de se vendre pour un montant record de 63 356 $ aux enchères

Qu’est-ce qui vient de se passer? Dans le cas peu probable où vous possédez un iPhone scellé de première génération, vous voudrez peut-être l’apporter à une maison de vente aux enchères. L’un des combinés d’Apple correspondant à cette description s’est vendu au cours du week-end à un prix record pour un iPhone : 63 356 $, soit plus de 100 fois son prix d’origine.

Steve Jobs a présenté l’iPhone au monde le 9 janvier 2007 au MacWorld San Francisco avant son lancement le 29 juin pour 499 $ pour la version de stockage de 4 Go ou 599 $ pour le combiné avec 8 Go. Ce premier modèle dispose également d’un appareil photo de 2 mégapixels et d’un écran de 3,5 pouces.

LCG Auctions, la maison de vente aux enchères qui a géré la vente, note que les iPhones de première génération scellés en usine sont des objets très recherchés par les collectionneurs ; le dernier s’est vendu pour près de 40 000 $ en octobre dernier.

La dernière vente aux enchères d’iPhone avait une enchère de départ de 2 500 $ et a attiré 27 offres. L’enchère gagnante était de 63 356,40 $, soit plus de 20 000 $ de plus que l’appareil similaire de première génération vendu aux enchères à la fin de l’année dernière.

Insider rapporte que l’iPhone en question a une histoire intéressante. Les amis de la vendeuse Karen Green l’ont acheté pour elle lorsqu’elle a obtenu un poste de direction chez PetSmart en 2007, mais Green avait déjà trois lignes téléphoniques avec Verizon, et les iPhones à l’époque ne pouvaient utiliser qu’AT&T. Elle a envisagé de le vendre plusieurs fois au fil des ans et a décidé de le faire évaluer après avoir entendu parler d’un qui s’était vendu sur eBay pour 10 000 $.

Green a emmené le téléphone dans l’émission télévisée de jour « Doctor & the Diva » en 2019, où il était évalué à 5 000 $. Elle a conservé l’appareil pendant quelques années de plus jusqu’à ce qu’elle entende parler de l’iPhone qui s’est vendu pour près de 40 000 $. Cela s’est produit juste au moment où Green ouvrait un studio de tatouage cosmétique appelé Tattician dans le New Jersey.

« Si je pouvais attendre encore 10 ans au téléphone, je le ferais probablement », a-t-elle déclaré. « La seule raison pour laquelle je vends ce téléphone est que je dois soutenir cette entreprise. »

L’équipement d’origine Apple attire souvent des sommes importantes de la part des collectionneurs et des fans. L’un des plus récents était l’ordinateur Apple-1 signé par Steve Wozniak, qui s’est vendu pour environ 340 000 $. Mais c’est environ la moitié du montant record que quelqu’un a payé pour un Apple-1 ; un modèle vendu 950 000 $ en 2014.

