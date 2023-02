Luciana Litizzetto copie-t-elle des lignes ? Noemi Mariani à Netcost-security.fr : « Ce sont les mêmes que les miens, des mois de travail volés »

Noemi Mariani a 33 ans, vit à Milan et travaille comme rédactrice. Il poste depuis plus d’un an sur Instagram et TikTok des vidéos dans lesquelles il commente des annonces de maisons à louer ou à vendre à Milan. Il a tout rassemblé dans son format Nightmare Case.

« J’ai réalisé une collecte d’annonces immobilières destinées spécifiquement aux étudiants non-résidents ». Le soir du 19 février, Luciana Litizzetto entame son monologue au Che Tempo Che Fa. Conformément à la liturgie, elle est assise au comptoir, présidé par Fabio Fazio. Après les chaussettes du roi Charles III, les arguties de Silvio Berlusconi et les (rares) compétences politiques de Rosa Chemical, Litizzetto entame un monologue sur les loyers démesurés à Milan. Thème bien connu, qui ces derniers mois a été couvert par des journaux, des programmes télévisés approfondis, des divertissements et aussi de nombreux créateurs. L’une des premières à porter ce thème sur les réseaux sociaux est Noemi Mariani.

Rédactrice, 33 ans, Noemi est plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de MangiaPregaSbatty et est l’auteur du format Case da Incubo. Chaque semaine, il prend une annonce immobilière et la commente. Comme il l’a expliqué à Netcost-security.fr en octobre dernier, les vidéos ont recueilli des millions de vues, étant donné qu’elles abordaient une longue série de problèmes auxquels tout le monde est confronté lorsqu’il doit chercher une maison à Milan.

C’est pourquoi elle a été étonnée lorsque Litizzetto a non seulement pris des photos des mêmes maisons commentées dans ses vidéos, mais a également parié sur des blagues très similaires. La créatrice a expliqué que dès que la comédienne a commencé son monologue, elle a été inondée de reportages, qui ont tous été rassemblés dans une bobine qui compare ses vidéos et blagues diffusées à Che Tempo Che Fa.

Étiez-vous devant la télévision dimanche soir lorsque vous avez vu le monologue ?

Non, je n’ai pas eu de télévision depuis je pense 12 ans. Cela m’a été signalé. Un de mes amis m’a d’abord envoyé une vidéo sur WhatsApp, puis plusieurs personnes ont commencé à m’envoyer des SMS pour me faire savoir ce qui se passait. Il a essentiellement refait Nightmare Houses. J’ai tout assemblé puis j’ai créé le montage que j’ai publié.

Avez-vous été contacté par les auteurs de Litizzetto ?

Non. Mais je sais qu’ils ont contacté la page Un Terrone a Milano, une page Instagram qui réalise une série de vidéos sur des personnes qui vivent dans des maisons improbables à Milan. Ils ont également demandé des vidéos. Mais ensuite, ils n’ont rien fait à ce sujet. Bien sûr, ils ont 180 000 abonnés et un chèque bleu. Je suis plus petit mais ce n’est pas comme s’ils pouvaient voler mon contenu.

Y a-t-il une chance que ce ne soit qu’une coïncidence ?

Mais regarde. Je fais ces vidéos depuis plus d’un an. Sur TikTok, ils n’obtiennent jamais moins de 10 000 vues, j’ai collaboré avec Le Iene et Piazza Pulita. Si vous cherchez des informations sur le thème de la location à Milan sur les réseaux sociaux, il est impossible de ne pas me trouver. Les blagues sont toutes exactement les mêmes. Mais alors, que voulez-vous que Litizzetto sache sur ce que indique chercher une location à Milan ?

Qu’avez-vous ressenti en voyant les vidéos du monologue ?

Je fais des vidéos depuis plus d’un an. Toutes les semaines. C’est dur. Enfin le thème que je porte en avant arrive à la télévision, sur Rai. Et vous vous sentez comme un petit requin mangé par de gros requins. Ils avaient déjà pris ma même idée, mais maintenant aussi les blagues ?

Allez-vous faire quelque chose ?

Voulant même dire « Est-ce que je poursuis? ». Contre qui je le fais ? Contre Raï. Cela me semble difficile.

Que deviendra votre Nightmare House maintenant ?

Je vais continuer à faire des vidéos. Le format est bien. J’écris aussi un livre sur ce sujet, c’est l’histoire d’une fille qui se fait expulser et se retrouve à devoir chercher une maison à Milan. Pour les élections régionales, avec Tommaso Greco et Un Terrone à Milan, j’ai demandé aux candidats ce qu’ils voulaient faire au sujet des loyers. Mais je ne pense pas me lancer en politique.