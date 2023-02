Un iPhone scellé de 2007 vendu aux enchères pour 63 000 $, pourquoi vaut-il autant ?

Ce n’est pas la première fois qu’un objet conçu par Steve Jobs atteint des chiffres aussi élevés. Les smartphones d’Apple partent à la conquête des enchères du monde entier : le temps, le modèle et l’état de conservation sont les éléments qui font grimper les prix.

C’était en 2007, Karen Green venait de trouver un nouvel emploi. Pour l’occasion, ses amis lui ont offert le smartphone du futur : un iPhone de première génération. Green, cependant, ne l’utilisera jamais. Il ne l’ouvre pas du tout, il pense : « Je ne veux pas me débarrasser de mon téléphone. C’est un iPhone, donc il ne se démodera jamais », comme le rapporte le masthead de CbsNews. Certes, et comme tous les objets emblématiques, non seulement il ne se démode pas, mais il acquiert de la valeur au fil des ans. Pour cette raison, l’iPhone jamais jeté par Green a été vendu aux enchères pour 63 356,40 $, soit 100 fois son prix d’origine (entre 499 $ et 599 $).

En octobre, Green a découvert qu’un iPhone comme le sien, toujours dans son emballage, avait été vendu aux enchères pour 39 339,60 $. Alors il décide qu’il est temps de vendre. « Si je pouvais tenir encore 10 ans au téléphone, je le ferais probablement », a-t-il déclaré à Insider, mais Green veut maintenant ouvrir un studio de tatouage dans le New Jersey et pourra le faire grâce à un vieux smartphone qui n’a jamais été jeté. « La seule raison pour laquelle je vends ce téléphone est que je dois soutenir cette entreprise. »

Comment la valeur d’un iPhone augmente

Le smartphone a été vendu sur LCG Auctions le dimanche 19 février, les enchères ont commencé avec 2 500 $ et après 27 enchères, elles ont dépassé 60 000 $. Green, avait déjà fait expertiser l’iPhone en 2019, il valait 5 000 dollars. Trois facteurs ont fait grimper le chiffre. Le premier est le temps, dans le monde de la collection c’est une variable qui fait baisser et monter les prix selon des règles souvent imprévisibles. Alors l’iPhone de Green est de première génération, pour le comprendre il suffit de regarder la boite, s’il y a 12 icônes alors c’est un des premiers modèles mis sur le marché, si à la place il y a le logo iTunes en bas à droite, il appartient à plus tard beaucoup. Le troisième élément est l’état de conservation, assuré par la boîte qui n’a jamais été ouverte. Si le smartphone avait même été sorti de sa boîte, ou allumé une seule fois, il aurait perdu toute sa valeur. Pour la même raison, même ceux qui ont acheté le modèle aux enchères devront laisser le téléphone emballé s’ils veulent conserver la valeur.

Les chiffres fous mis aux enchères

Le premier iPhone a été présenté le 9 janvier 2007 au MacWorld de San Francisco. Élégant, futuriste, avec un appareil photo de 2 mégapixels et un écran tactile réactif. Destiné à devenir le symbole d’une époque, il est d’ailleurs consacré par les collectionneurs comme un artefact culturel du XXIe siècle. Bref, une étape cruciale du progrès technologique. C’est précisément pour cette raison que l’iPhone de Green est le dernier d’une longue série. En août, un iPhone de première génération a été vendu aux enchères pour 35 414 $, tandis qu’en octobre, via LCG, un smartphone EDGE a également été vendu pour près de 40 000 $.

Un Apple 1 de 1976, le premier matériel produit par la firme de Cupertino, a plutôt été acheté par un ingénieur en 2017, qui l’a payé 100 000 euros. Et ce n’est pas le chiffre le plus élevé. Toujours le même matériel, après la mort de Steve Jobs il a été vendu 500 000 dollars. L’aura d’Apple a même rendu attrayants les sacs personnalisés, ceux que l’entreprise avait offerts le 29 juin 2007 aux clients qui avaient acheté l’iPhone le premier jour de sa sortie, coûtant désormais 300 $ chacun sur le Web.