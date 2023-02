L’explorateur de fichiers utilisera le SDK de l’application Windows

Microsoft a étonnamment annoncé il y a quelques jours que l’explorateur de fichiers Windows 11 sera désormais construit avec le SDK d’application Windows. L’annonce a eu lieu sur l’appel de la communauté WinUI et l’a signalée en premier lieu Raphaël Rivera. Nous avons récemment appris qu’il allait être repensé mais nous ne savions pas que le changement allait aller plus loin.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe de l’explorateur de fichiers depuis un peu plus d’un an pour porter l’application actuelle sur WinAppSDK et WinUI 3. L’explorateur de fichiers en plus de WinAppSDK sera bientôt disponible sur le programme Windows Insider. Son apparence est très similaire à l’explorateur de fichiers Windows 11 actuel », a déclaré l’équipe WinUI lors de l’appel.

Un grand changement pour une application historique

L’explorateur de fichiers actuel est une application très importante dans Windows et également très ancienne. Il utilise DirectUI depuis de nombreuses années, nous sommes donc confrontés à un changement très important. Windows 11 a reçu une nouvelle barre supérieure et des menus contextuels WinUI 2 modernes grâce aux îles XAML. La transition vers Windows App SDK et WinUI 3 est quelque chose de beaucoup plus sérieux et complexe, car elle n’affecte pas seulement l’esthétique de l’application.

Le SDK d’application Windows est le successeur naturel de la plate-forme Windows universelle (UWP). Leur objectif est de créer un modèle d’application moderne avec les avantages de l’UWP mais sans ses limites. C’est un modèle encore en construction, il faudra donc voir comment fonctionne ce « nouvel » explorateur de fichiers (nous sommes sur la version 1.2 et il reste encore de nombreuses API et fonctionnalités à intégrer).

L’Explorateur de fichiers est un véritable casse-tête pour Microsoft depuis la sortie de Windows 11. Chaque modification a introduit de nouveaux problèmes et dégradé les performances. Microsoft a constamment dû corriger des bugs, et il semble qu’ils aient décidé que le passage au SDK de l’application Windows leur donnerait la main libre pour mieux travailler avec cette application à l’avenir.

L’un des changements apportés par ce nouvel explorateur de fichiers est une nouvelle vue de la galerie. Cette vidéo de l’utilisateur de Twitter @PhantomOfEarth montre à quoi cela ressemblerait dans cette première implémentation (toujours cachée donc probablement différente de ce qui finit par être publié).