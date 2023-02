Utiliserons-nous encore les réseaux sociaux alors qu’ils sont tous payants ?

Mark Zuckerberg a annoncé qu’une expérimentation sur les ticks bleus d’Instagram et Facebook sera lancée cette semaine : un abonnement mensuel devra être payé pour eux. Une solution similaire a été adoptée par Elon Musk lorsqu’il est devenu PDG de Twitter.

11,99 $ par mois pour obtenir un chèque bleu sur Instagram et Facebook. Mais aussi une voie rapide vers le support client et la protection contre les comptes clones. Dans l’expérimentation sur les comptes vérifiés lancée par Mark Zuckerberg ces dernières heures, il y a bien plus qu’une stratégie de marché pour récupérer quelques points de pourcentage de revenus. C’est la fin d’un service gratuit que nous avons trop longtemps considéré comme un bien public.

Soyons clairs. Tout comme Twitter, quiconque souhaite continuer à utiliser Instagram et Facebook sans débourser un euro peut le faire. Et pour l’instant il y a peu d’inconvénients, le seul à noter est qu’il sera considéré comme un client de second rang. Le risque, cependant, est que la dynamique change. En fait, une différence se crée entre les clients et les clients premium. Au fil du temps, les clients premium peuvent acheter de plus en plus d’avantages. Et en fin de compte, être un client régulier pourrait rendre pratiquement impossible l’utilisation des médias sociaux.

Budget de Meta : comment vont les caisses de Mark Zuckerberg

Commençons par les comptes. Comme toutes les Big Techs, Meta sort également d’un exercice financier désastreux. Depuis janvier 2022, le titre a subi le plus gros effondrement de son histoire. Les actions sont passées de 304 euros le 30 décembre 2021 à 90 euros le 4 novembre 2022. Elles se sont maintenant quelque peu redressées et se sont stabilisées à 166 euros.

Le choix de se concentrer sur le Metaverse n’a pas porté ses fruits. Au moins pas encore. Au quatrième trimestre 2022, cette division a enregistré des pertes de 4,28 milliards de dollars, qui, combinées à celles des autres trimestres, ont totalisé 13,72 milliards de dollars. Ceux qui continuent de croître sont plutôt les utilisateurs qui utilisent les réseaux sociaux de l’entreprise. Selon Mark Zuckerberg, les utilisateurs actifs quotidiens ont atteint les deux milliards.

Métaverse mis à part, en 2022 Meta a clôturé le premier bilan en baisse depuis le début de son histoire. Les revenus étaient de 116,61 milliards de dollars, soit 1% de moins qu’en 2021. Dans tout cela, Meta a également lancé la plus grande campagne de licenciement depuis sa fondation. En novembre dernier, Mark Zuckerberg a demandé à quitter l’entreprise pour retirer de l’entreprise 11 000 employés.

Le même sort pour toutes les plateformes

Le concept de réseaux sociaux a commencé à s’effriter avec l’arrivée des créateurs. Lorsque les utilisateurs qui étaient capables de générer plus d’engagement ont réalisé qu’ils pouvaient aussi monétiser leur visibilité en collaborant avec des marques, les réseaux sociaux ont commencé à se transformer en agendas habités par des personnes qui voulaient entrer dans ce business. Et avec eux sont venus des agences, des graphistes dédiés, des gestionnaires de médias sociaux et tout type de professionnel du web.

Selon un rapport publié par l’agence de presse Reuters en octobre 2022, 90% des tweets produits chaque mois sur Twitter ont été rédigés par moins de 10% des utilisateurs. Un tel chiffre est également facilement adaptable à d’autres réseaux sociaux, combien de contenus que nous voyons sur Instagram, TikTok ou Facebook sont produits par nos amis et combien proviennent plutôt de créateurs qui le font (ou essaient de le faire) comme un emploi?

Monétiser par ceux qui utilisent les médias sociaux pour le travail

Meta vise à monétiser grâce à la présence de créateurs. Ceux qui ont un chèque bleu peuvent non seulement parier sur un compte plus sûr mais à l’avenir, il n’est pas difficile de penser qu’ils pourront également avoir des fonctions de prévisualisation ou une plus grande visibilité sur l’algorithme, comme cela se produit déjà en partie maintenant. Des privilèges qui pourraient éloigner les utilisateurs qui n’ont qu’une poignée de followers, composés d’amis, de parents et de collègues, des réseaux sociaux.

L’effet serait ce que l’on voit déjà sur TikTok ou YouTube : la transformation des réseaux sociaux en plateformes où l’on fait défiler le contenu des créateurs sans avoir envie de publier quoi que ce soit. Fondamentalement, la fin des réseaux sociaux, étant donné qu’à ce moment-là, nous n’aurions qu’un horaire infini dans lequel laisser occasionnellement un like, écrire un commentaire ou publier un sondage. Une télévision sur laquelle zapper, juste un peu plus interactive.