L’ex-Googler et fondateur d’AppSheet dit que Google a "cessé de fonctionner"

Facepalm : Praveen Seshadri, fondateur de la « plateforme de développement sans code » AppSheet, a quitté Google à l’issue d’une période de conservation obligatoire de trois ans après le rachat de son entreprise par Mountain View. La raison, explique maintenant Seshadri, est que Google ne semble servir aucune raison ou but au-delà du profit.

Dans un article publié sur Medium, Seshadri a déclaré avoir rejoint Google juste avant la pandémie de Covid-19 en 2020, lorsque le géant de l’internet a acheté sa société AppSheet pour créer le service Google AppSheet. L’équipe d’AppSheet a rejoint Google « avec beaucoup d’enthousiasme », a déclaré Seshadri, mais cet enthousiasme n’est plus là car l’entreprise a « lentement cessé de fonctionner ».

Dans son article d’opinion accablant, Seshadri a révélé comment Google verse essentiellement de jolis centimes à plus de 175 000 employés « capables », qui à leur tour obtiennent très peu de résultats « trimestre après trimestre, année après année ». Ils sont piégés comme des souris dans un labyrinthe, a déclaré l’entrepreneur, et le labyrinthe est composé d’approbations, de processus de lancement, d’examens juridiques, d’examens de performance, d’examens exécutifs, de documents, de réunions, de réorganisations, de plans (H1) et plus encore (H2) des plans.

Google est devenu un système monolithique, a déclaré Seshadri, un moloch bureaucratique conçu pour former les employés afin qu’ils répriment leurs désirs « inappropriés » d’innover, d’obtenir une satisfaction personnelle (et professionnelle) ou de sentir que leur travail a un impact. La machine bureaucratique de Google fait sentir aux employés ce que indique être « Googley », c’est-à-dire « ne bougez pas le bateau » et travaillez simplement pour une promotion ou une compensation monétaire. La souris n’est plus dans le labyrinthe, a déclaré Seshadri, mais le labyrinthe est dans la souris.

Seshadri a déclaré que Google avait désormais quatre problèmes culturels fondamentaux, en tant qu’entreprise « sans mission, sans urgence, délire d’exception, mauvaise gestion ». Le lancement bâclé du chatbot Bard AI n’est que la goutte d’eau d’une longue série d’échecs et de choix au hasard, car Google est toujours fondamentalement une machine à « imprimer de l’argent » grâce à son activité publicitaire historique qui n’a cessé de croître chaque année, « cachant tous les autres péchés » à l’entreprise.

Tant que les publicités imprimeront de l’argent et que le stock augmentera, personne ne se souciera des problèmes culturels identifiés par Seshadri. Avant de fonder AppSheet, l’entrepreneur a passé plus d’une décennie (de 1999 à 2011) chez Microsoft, il dit donc que ce n’est pas sa première expérience avec le lent effondrement d’un « empire dominant » dans le monde numérique.

« Très peu de Googleurs arrivent au travail en pensant qu’ils servent un client ou un utilisateur », a déclaré Seshadri, car ils se concentrent uniquement sur leur « monde fermé » (c’est-à-dire le labyrinthe) où tout le monde « travaille uniquement pour d’autres Googleurs ». Le message caustique du fondateur d’AppSheet n’est que la dernière critique d’une longue liste d’anciens Googleurs mécontents, qui ont confirmé ces dernières années que Google n’avait plus de passion, de mission ou d’innovation. La seule chose qui semble fonctionner « pas comme Google » au sein de l’entreprise est Android, qui selon Steve Yegge fonctionne « plus ou moins de manière autonome » car il semble être la partie la plus productive et la plus fiable de l’empire basé sur la publicité.

