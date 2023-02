La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, démissionne après neuf ans

Qu’est-ce qui vient de se passer? Susan Wojcicki quitte son poste de PDG de YouTube après neuf ans à la barre et près de 25 ans chez Google. Dans une note envoyée aux employés de YouTube, Wojcicki a évoqué sa carrière chez Google et les nombreux rôles qu’elle a portés, notamment la gestion du marketing, la co-création de Google Image Search, le travail sur les acquisitions de DoubleClick et YouTube, le poste de SVP of Ads, la direction du premier Google Recherche de livres et de vidéos et, plus récemment, exécution de YouTube. Elle a également aidé à diriger l’utilisation régulière de Google Doodles.

« Cela a été exaltant, significatif et dévorant », a-t-elle ajouté.

Wojcicki a rejoint Google au tout début. En fait, elle a permis aux co-fondateurs Sergey Brin et Larry Page d’installer leur bureau dans son garage. Les comptes varient, mais la plupart conviennent qu’elle a fini par être parmi les 20 premières personnes employées par Google.

Aujourd’hui âgée de 54 ans, Wojcicki a décidé de prendre du recul et d’entamer un nouveau chapitre de sa vie axé sur la famille, la santé et les projets personnels qui la passionnent.

À l’avenir, Neal Mohan sera le nouveau responsable de YouTube. Mohan a rejoint Google en 2007 dans le cadre de l’acquisition de DoubleClick et a accepté le poste de chef de produit pour YouTube en 2015. Il a joué un rôle majeur dans certains des plus grands produits de YouTube ces dernières années, notamment YouTube TV, YouTube Premium et YouTube Music.

À court terme, Wojcicki assistera Mohan dans la transition du pouvoir. À plus long terme, elle a accepté de jouer un rôle consultatif auprès d’Alphabet et de Google. Cela, a-t-elle dit, lui permettra d’offrir des conseils sur l’ensemble du portefeuille d’entreprises Alphabet sur la base de ses nombreuses années d’expérience.

Wojcicki a déclaré que c’était une période extrêmement importante pour Google en ce moment – une période qui lui rappelle les jours précédents remplis d’énormes opportunités, d’incroyables innovations en matière de produits et de technologies et d’un mépris sain pour l’impossible. Elle est convaincue qu’avec Mohan à bord du navire, YouTube dans son ensemble est entre de bonnes mains.

