Apple brevète un système qui lit les iMessages dans la voix de l’expéditeur

Avant-gardiste : Apple a déposé un brevet qui pourrait permettre à un iMessage d’être lu à haute voix dans la propre voix de l’expéditeur, ce qui serait une amélioration par rapport à d’autres méthodes de création de messages audibles, comme l’envoi d’enregistrements audio ou l’utilisation de Siri pour prononcer le texte.

AppleInsider a repéré le brevet, intitulé Voix personnalisées pour la messagerie texte. Déposée le 25 octobre 2022, elle décrit un modèle vocal qui est fourni à un deuxième appareil électronique. « Dans certains exemples, un message est reçu d’un utilisateur respectif d’un deuxième appareil électronique », lit le brevet.

Essentiellement, le système impliquerait qu’un utilisateur d’iMessage choisisse de joindre un fichier vocal, qui serait stocké sur son appareil, lors de l’envoi d’un texte à quelqu’un. Si l’expéditeur choisit de le faire, le destinataire aurait alors la possibilité d’entendre le message lu à haute voix dans la voix de l’expéditeur. « Sur la base du modèle vocal, une sortie audio correspondant au message reçu est fournie », explique le brevet.

L’iPhone recevant le message pourrait créer un profil de la voix de la personne et le simuler lors de la lecture du message et de toute nouvelle correspondance du même expéditeur. Quelqu’un pourrait même envoyer son modèle vocal avant de délivrer le premier message en vue de la lecture de ses messages dans sa voix.

Être capable d’entendre les messages dans la voix de l’expéditeur peut ne pas sembler être l’avancée technique la plus urgente, mais il serait probablement bien accueilli par les membres plus âgés de la famille et les partenaires constructeurs/conjoints qui veulent entendre les messages de leurs proches à haute voix comme s’ils étaient dans le même chambre.

Les inventeurs du brevet sont Qiong Hu, qui travaillait auparavant sur Siri ; Jiangchuan Li, ingénieur logiciel senior Siri pour l’apprentissage automatique chez Apple ; et David A. Winarsky, directeur de la technologie de synthèse vocale d’Apple. Comme pour tous les brevets, rien ne garantit que celui-ci finira par devenir une fonctionnalité réelle, mais les récentes acquisitions et efforts d’Apple liés à l’IA vocale suggèrent que cela se produira.

La nouvelle du brevet intervient peu de temps après qu’Apple a lancé son nouveau programme de vente de livres audio avec des voix off basées sur l’IA. Cela provoque la colère des acteurs de la voix alors que Findaway Voices, un distributeur de livres audio, a autorisé Apple à utiliser ses fichiers de livres audio pour former le modèle d’apprentissage automatique utilisé pour le programme de livres audio de Cupertino.

