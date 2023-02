Tesla rappelle 362 000 voitures autonomes : « Elles dépassent les limites de vitesse, le risque d’accident est trop élevé »

Le régulateur a expliqué que le Full Self-Driving ne fonctionnait pas encore correctement. Ce n’est pas la première fois pour Telsa : en 2022, elle a rappelé 54 000 véhicules.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) est désormais le cauchemar de Tesla. Ce n’est pas un concurrent, mais le régulateur qui par vagues oblige l’entreprise à retirer des véhicules de la route. Le système de conduite autonome ne fonctionne toujours pas bien, donc Tesla devra rappeler 362 000 voitures Les Américains. Selon la NHTSA, en effet, « ils dépassent les limitations de vitesse ou traversent des intersections de manière illégale ou imprévisible, augmentant le risque d’accident ». Le logiciel Full Self-Driving (FSD) de Tesla permet aux voitures de se diriger, de changer de voie, d’accélérer et de freiner, mais pose également « un risque déraisonnable pour la sécurité des véhicules à moteur en raison d’un respect insuffisant des lois sur la sécurité routière », explique la NHTSA.

Bien sûr, Tesla devait obéir à l’ordre, bien qu’il ait précisé qu’il n’était pas d’accord avec l’autorité. Il a également ajouté qu’il n’était au courant d’aucun accident, décès ou blessure causé par les dysfonctionnements. En réalité, cependant, les données de l’agence fédérale de sécurité publiées en 2022 racontent une histoire différente. Six personnes sont mortes, cinq ont été grièvement blessées dans près de 400 accidents du 1er juillet 2021 au 15 mai 2022. Et la technologie de Tesla a été le protagoniste de 273 accidents, dont cinq mortels.

Une année difficile pour Tesla

Les actions de Tesla ont chuté de 1,6% à 210,76 dollars jeudi après-midi, suite à l’ordre du régulateur. L’entreprise d’Elon Musk est en difficulté après une année difficile. Début 2022, la capitalisation boursière de Tesla valait mille milliards de dollars, un an plus tard, selon le portail Google Finance, la capitalisation de l’entreprise atteignait 338,73 milliards de dollars. Cela indique qu’il a brûlé 650 milliards de dollars en un an.

Parmi les causes figure certainement la crise du marché chinois, en 2022 la demande de voitures électriques dans le pays s’est effondrée. Et puis Tesla dépend de l’image de son PDG. Plus la personnalité est volumineuse, plus elle pèse sur les bilans de l’entreprise. Après l’achat de Twitter, les politiques controversées sur le réseau social et les licenciements massifs, Elon Musk a perdu des points, et en fait ce n’est pas un hasard si les premiers signes d’échec sont survenus juste au moment où l’achat du réseau social est devenu officiel.

Le rappel imposé par la NHTSA concerne les véhicules Model S 2016-2023, Model X 2017-2023, Model 3 2017-2023 et Model Y 2020-2023 équipés du logiciel FSD Beta ou en attente d’installation. En réalité, l’agence de régulation a une enquête en cours qui a été ouverte en 2021, sur 830 000 véhicules Tesla avec pilote automatique. La NHTSA a déclaré que les principaux problèmes techniques incluent les virages à certaines intersections, les feux jaunes et les changements de voie. Ce n’est pas la première fois pour Tesla. Déjà en 2022, 54 000 véhicules ont été rappelés ce qui selon la NHTSA présentait un risque dû à des dysfonctionnements précisément avec le logiciel FSD Beta.