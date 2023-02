Le film Tetris d’Apple contient tous les éléments d’une histoire d’espionnage de la guerre froide

Qu’est-ce qui vient de se passer? Apple a publié la première bande-annonce officielle de Tetris, un film biographique inspiré de l’histoire vraie de la quête d’un homme pour distribuer à l’échelle mondiale sans doute le plus grand jeu vidéo de puzzle de tous les temps.

Tetris, nommé d’après le mot « tétra » qui indique « quatre » et « tennis », a été conçu et programmé par Alexey Pajitnov et sorti à la mi-1984. Il faudrait quelques années avant que le jeu ne fasse son chemin aux États-Unis, mais une fois qu’il l’a fait, il n’y avait plus de ralentissement.

Tetris a été inclus en tant que titre groupé avec Game Boy de Nintendo en 1989 qui s’est vendu comme des petits pains. Nintendo a ensuite vendu 43 millions d’exemplaires du jeu entre la Game Boy et la NES, et cela n’inclut pas les plus de 100 millions d’exemplaires vendus par EA depuis l’acquisition des droits pour les versions mobiles. Le jeu est depuis devenu un phénomène de la culture pop dont l’influence se fait sentir dans le monde entier.

Selon Guinness, Tetris est le jeu vidéo le plus porté de tous les temps avec plus de 200 déclinaisons officielles développées pour pas moins de 70 plates-formes uniques, notamment des ordinateurs, des consoles de jeux et même des systèmes de divertissement en vol. Officieusement, peut-être que seul Doom a plus de ports, car le jeu de tir à la première personne emblématique d’id Software peut fonctionner et fonctionne sur pratiquement n’importe quoi.

Tetris est réalisé par Jon S. Baird, écrit par Noah Pink, et met en vedette Nikita Yefremov dans le rôle d’Alexey Pajitnov, Taron Egerton dans celui de Henk Rogers et Toby Jones dans celui de Robert Stein. Le film se concentre sur le vendeur de jeux vidéo américain Henk Rogers et sa découverte du jeu à la fin des années 80 et les luttes qui ont suivi pour le partager avec le reste du monde.

Un film de science-fiction en trois parties basé sur Tetris aurait également été en préparation par Threshold Global Studios, mais cela fait plusieurs années que nous n’avons rien entendu à propos de ce projet.

Recherchez-le en exclusivité sur Apple TV + le 31 mars.

