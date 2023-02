Les acteurs de la voix déplorent l’utilisation abusive par Apple de leur travail pour la formation à l’IA

WTF ? ! Apple a récemment lancé un nouveau programme de vente de livres audio avec voix off basée sur l’IA, où la voix algorithmique est apparemment basée sur les performances d’acteurs réels. Les acteurs ne le savaient pas et maintenant leur syndicat intervient.

Apple a promis d’apporter innovation, qualité et argent au marché des livres audio avec un nouveau catalogue de titres créés avec des voix basées sur l’IA. Cependant, le géant de Cupertino a maintenant été accusé d’utiliser de vrais enregistrements vocaux sans l’autorisation appropriée des interprètes originaux.

Le cœur du problème ici est Findaway Voices, un distributeur de livres audio récemment acquis par Spotify. Selon des narrateurs mécontents, Findaway a autorisé Apple à utiliser ses fichiers de livres audio pour former le modèle d’apprentissage automatique utilisé pour le nouveau programme de livres audio « robotiques ».

Il semble que les acteurs de la voix n’étaient pas au courant de la clause, et ils déplorent maintenant le fait que Findaway ne les ait pas correctement informés du problème. Andy Garcia-Ruse, un narrateur de Kansas City, a déclaré que le comportement de Findaway ressemblait à « une violation » car l’entreprise utilisait essentiellement sa voix pour former quelque chose conçu pour prendre sa place.

Le différend a atteint un nouveau niveau lorsque SAG-AFTRA, le syndicat représentant environ 160 000 acteurs, journalistes et narrateurs américains, s’est impliqué. Selon Jane Love, directrice nationale de SAG-AFTRA pour le marché des livres audio, l’organisation « travaille toujours avec Findaway pour trouver une solution qui reconnaisse les préoccupations du syndicat ».

Outre la clause peu claire qui a donné à Findaway le droit de vendre essentiellement des performances vocales à Apple, SAG-AFTRA est également préoccupé par la manière dont les entreprises impliquées ont géré les fichiers audio réels, leurs limitations d’utilisation (hypothétiques) et une « compensation appropriée ». pour les artistes vocaux.

Pour le moment, SAG-AFTRA a confirmé à ses membres que la pratique obscure de la formation à l’IA avait été interrompue. Findaway et Apple n’utilisent plus les fichiers audio des membres du syndicat pour former des modèles d’apprentissage automatique, et cela couvre également tous les fichiers « remontant au début de cette pratique ». Cependant, comment Apple pourra continuer à proposer des livres audio basés sur l’IA déjà en vente reste un mystère.

De plus, les contrats Findaway donnent apparemment aux acteurs de la voix le droit de révoquer la clause qui donne à Apple l’accès à leur propre travail. Des auteurs comme Isobel Starling l’ont déjà demandé, et la société a déclaré qu’une demande de suppression avait été envoyée à Cupertino.

