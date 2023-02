Apple semble prêt à dévoiler son casque de réalité mixte à la WWDC en juin

Quelque chose à attendre: nous attendons depuis longtemps qu’Apple dévoile son casque de réalité mixte, mais Cupertino pourrait enfin révéler l’appareil lors de la World Wide Developers Conference (WWDC) de cette année, qui se tient généralement début juin, avant de sa sortie avant fin 2023.

Mark Gurman de Bloomberg écrit qu’Apple avait initialement prévu de dévoiler son entrée dans l’arène des casques de réalité mixte en avril, mais cela a maintenant été repoussé à l’événement WWDC de juin. Selon des personnes anonymes proches du dossier, Apple avait besoin de plus de temps pour résoudre les problèmes matériels et logiciels avant le lancement.

Ce n’est pas la première fois que le casque est retardé ; Apple avait espéré l’introduire en juin de l’année dernière, vraisemblablement à la WWDC 2022, mais cela a été repoussé à janvier 2023, puis avril et maintenant juin.

Gurman écrit que Dan Riccio, l’ancien chef du hardware d’Apple qui aide maintenant à superviser le projet de réalité mixte, s’est de plus en plus impliqué ces dernières semaines alors qu’Apple se précipite pour régler les différents problèmes avant la révélation et le lancement du casque.

Selon les rumeurs, le produit d’Apple s’appellerait Reality Pro et offrirait des fonctionnalités haut de gamme telles qu’une puce M2, deux écrans 4K, une gamme de caméras pour la réalité augmentée et un suivi avancé des mains. Il peut également créer des avatars complets d’une personne à qui le porteur parle via FaceTime, et dispose d’un cadran physique pour basculer entre la visualisation VR et le monde réel.

Le casque serait livré avec un nouveau système d’exploitation, appelé xrOS en interne. Il présente une vue de type 3D d’une interface iPhone et est livré avec des versions améliorées d’applications classiques telles que Safari, TV, Messages et Mail. Les utilisateurs pourront regarder les applications pour les sélectionner et se pincer les doigts pour lancer les applications.

Tout cela semble très impressionnant et ressemble un peu à de la science-fiction, mais une telle technologie n’est pas bon marché ; Gurman dit qu’Apple facturera 3 000 $ pour le casque.

Les ventes de casques VR ont chuté de 12 % d’une année sur l’autre en 2022, mais les entreprises continuent d’investir des ressources dans le segment. HTC a dévoilé le mois dernier le casque VR/AR Vive XR Elite léger à 1 100 $, et le Meta Quest 3 devrait être lancé fin 2023 pour un prix compris entre 300 $ et 500 $.

