Effet Elon Musk : désormais Twitter est devenu le premier réseau social à sponsoriser le cannabis

Pour parrainer des drogues douces, les entreprises devront tout de même suivre une liste de règles et les contenus seront pré-autorisés par le réseau social avant d’être publiés.

Si vous voyez apparaître une publicité sponsorisant la marijuana sur Twitter, ne vous inquiétez pas. Cela indique que tout se passe comme prévu. Le réseau social est devenu moins attractif pour les annonceurs après le rachat de Musk. En partie pour les ticks bleus payés, puis les règles douces sur la modération, les licenciements en cascade. Bref, les revenus publicitaires de Twitter ont diminué, donc le réseau social s’enfuit et s’adresse à ceux qui, même s’ils le voulaient, ne trouvent pas de place ailleurs.

Des entreprises technologiques comme Meta, Google, interdisent les publicités directement liées à la marijuana récréative ou médicinale, alors Twitter ouvre ses portes et devient le premier réseau social à sponsoriser le cannabis. Il l’a annoncé dans un post : désormais, les annonceurs pourront promouvoir des annonces informatives sur les drogues légères, mais ils devront tout de même respecter une série de règles.

Comment promouvoir la marijuana sur Twitter

« A partir d’aujourd’hui, nous avons pris des mesures dans certains États américains pour assouplir notre politique en matière de publicité sur le cannabis afin de créer davantage d’opportunités pour un marketing responsable du cannabis, le plus grand pas en avant de toute plateforme de médias sociaux », a-t-il écrit sur Twitter. « À l’avenir, Twitter permettra aux annonceurs de promouvoir la préférence de marque et le contenu informatif lié au cannabis pour les produits et services liés au CBD, au THC et au cannabis. » Pour promouvoir le cannabis, les entreprises devront répondre à une liste d’exigences. Premièrement, vous aurez besoin d’une autorisation préalable de Twitter, et deuxièmement, les publicités ne pourront pas promouvoir la vente de produits spécifiques.

Les entreprises devront assumer l’entière responsabilité légale du respect des lois et réglementations applicables, elles ne peuvent pas cibler les utilisateurs de moins de 21 ans et les publicités sur le cannabis ne doivent pas attirer les mineurs. Ils ne peuvent clairement pas diffuser de fausses indications ou des messages trompeurs ou même montrer des personnes sous l’influence de la marijuana. Cependant, pour faire respecter les règles, Twitter devra probablement investir dans de nouvelles ressources de vérification, et on ne sait pas comment il sera possible de faire respecter certaines restrictions. Selon quel critère, par exemple, les publicités n’attireront-elles pas les mineurs ? Et puis, bien que la publicité explicite ne soit pas autorisée, à des fins d’information, les annonceurs pourront toujours mettre en évidence les noms des sociétés et des entreprises qui fabriquent certains produits, orientant ainsi le client.

Parce que ça peut être une bonne solution

Le feu vert de Twitter pourrait fonctionner. D’une part, il détache toutes les autres entreprises technologiques qui interdisent les publicités sur le cannabis, offrant une maison sûre pour un produit en pleine croissance qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs en ligne, et d’autre part, l’audience de Twitter est la cible idéale pour le marché du cannabis. cannabis. La tranche d’âge sur les réseaux sociaux est correcte, et Twitter et l’herbe sont plus populaires auprès des hommes. Les données internes confirment également le chemin parcouru par le réseau social. Dans un article de blog Twitter, il a expliqué que la marijuana est un sujet de conversation populaire sur Twitter. « Alors que l’industrie du cannabis s’est développée, la conversation sur Twitter s’est également développée », a écrit la société.

Les entreprises qui vendent des produits à base de cannabis ont accueilli avec enthousiasme l’innovation introduite par Twitter. « Ce changement témoigne de l’acceptation croissante du cannabis en tant que catégorie de bien-être grand public et nous espérons qu’il servira de catalyseur pour que d’autres plateformes de médias sociaux emboîtent le pas », a expliqué Kate Lynch de Curaleaf, la plus grande société de cannabis opérant aux États-Unis. Reuters. Rosie Mattio, PDG de la société de marketing de cannabis Mattio Communications, a tweeté que sa société aiderait Twitter à faire la transition. « Félicitations à Twitter pour avoir été le premier grand réseau social à accueillir les publicités sur le cannabis. » Amy Deneson, co-fondatrice du Cannabis Media Council, une association d’éducation à l’usage et à la consommation de cannabis, a plutôt déclaré : « C’est une chose révolutionnaire pour de nombreux annonceurs de cannabis de pouvoir atteindre leurs marchés et leur public sans faire n’importe quelle solution ».