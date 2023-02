Oppo lance son premier smartphone à clapet pliable et vise à devenir le nouveau Huawei

Les nouveaux smartphones d’Oppo seront distribués en Italie dans les prochains jours : le prix de départ est de 1 199,99 euros.

Oppo Trouver N2 Flip. Le nom n’est pas exactement cinglant, mais le smartphone qu’il nomme est certainement plus incisif. Le chinois Oppo a lancé son premier smartphone pliable à clapet, pour être clair il fait partie de la catégorie des smartphones à écran flexible capables de s’ouvrir sur le côté court de l’écran. Tout comme les téléphones portables au début des années 2000. Ce n’est pas la première fois qu’Oppo produit un modèle de smartphone avec un écran pliable. Pourtant, c’est la première fois qu’un modèle de ce genre franchit les frontières de la Chine et débarque sur le marché occidental.

Le Find N2 Flip est un modèle compact. Il dispose de deux écrans, un externe de 3,26 pouces et un interne qui affiche ses 6,8 pouces lorsqu’il est ouvert. Il pèse 191 grammes, mesure 7,45 mm d’épaisseur, possède deux caméras et la principale a une résolution de 50 Mp. Le double écran devient surtout utile en matière de selfies, à commencer par la possibilité de voir l’aperçu lorsque l’appareil est fermé. Le tout est piloté par un processeur MediaTek Dimensity 9000+ et soutenu par une batterie de 4 300 mAh.

Le point sensible de tous les projets de smartphones pliables est l’écran. Tous les dispositifs de ce type sont en effet soumis à des contraintes continues qui créent dans le temps des micro-fractures dans l’écran. Ce n’est pas difficile à voir dans les anciens modèles de smartphones pliables avec une bande noire le long du pli principal. Oppo affirme que son nouveau smartphone est capable de se plier jusqu’à 400 000 fois. Si vous l’ouvrez 100 fois par jour, il devrait durer 10 ans. Le coût? En Italie, ce sera 1 199,99 euros.

Le trône vacant de Huawei et l’accord sur les brevets

Cela semble être une ère technologique, mais il fut un temps où Huawei dépassait même Apple en termes de part de marché des smartphones. C’était en août 2018 et pour la première fois les données de Gartner sur la vente de ces appareils signalaient qu’au deuxième trimestre 2018, le fabricant chinois occupait la deuxième place. Première place pour Samsung avec 19,3% de parts de marché, deuxième place pour Huawei avec 13,3% et troisième place pour Apple, toujours à 11,9%. Un résultat obtenu surtout grâce à une vaste série de modèles techniquement intéressants et tous dans la gamme de prix moyenne.

Puis la première guerre froide de la technologie a commencé entre les États-Unis et la Chine. D’abord la Maison Blanche a commencé à faire pression pour éliminer la technologie Huawei de ses nœuds stratégiques, à commencer par les répéteurs 5G, puis le Pentagone a demandé à ses alliés de ne pas utiliser les solutions proposées par la société de Shenzhen. Les tensions ont finalement débordé lorsque Washington a arrêté Meng Wanzhou, fille du fondateur de l’entreprise.

Dans les années qui ont suivi, Huawei a disparu des radars. Les blocages imposés par Google pour le système d’exploitation Android ont également fait beaucoup pour le marché des smartphones. Maintenant, le marché des smartphones s’est effondré, en premier lieu Apple avec 25 % de part de marché et au lieu de Huawei dans le top cinq, il y a deux autres entreprises chinoises : Oppo et Xiaomi, avec respectivement 11 % et 10 % des parts de marché.

Qui sera l’héritier de Huawei ? Net des parts de marché, Oppo a un avantage sur Xiaomi depuis décembre dernier : les deux sociétés ont signé un accord mondial pour l’octroi de licences croisées de brevets. En pratique, chaque entreprise peut utiliser les brevets de l’autre. Accord inhabituel entre deux rivaux, surtout parce que dans les années où Huawei se développait, il avait fait une campagne d’achat discrète au sujet des brevets. Pourtant, cela pourrait être un excellent moyen de permettre à la technologie chinoise de surmonter les interdictions imposées par Washington.