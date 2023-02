Wo Long: Fallen Dynasty Fonctionnalités PC et configuration requise détaillées

Quelque chose à attendre avec impatience : Wo Long : Fallen Dynasty ne taxera pas votre PC aussi durement que certains autres jeux sortis cette saison, au moins à 1080p, mais ceux qui visent des résolutions plus élevées qui n’ont pas de GPU haut de gamme pourraient vouloir attendre que DLSS et XeSS arrivent. Une démo gratuite temporaire permettra aux utilisateurs de comparer le RPG d’action sur le thème de la Chine ancienne plus tard ce mois-ci.

Koei Tecmo a récemment publié la configuration système requise pour le prochain Wo Long : Fallen Dynasty, ainsi que d’autres détails concernant la version PC. Bien que les versions récentes de PC semblent établir une nouvelle norme pour les exigences système, Wo Long pourrait être un jeu relativement léger.

Contrairement à d’autres éditeurs qui ont récemment publié des tableaux de caractéristiques système à plusieurs niveaux, Koei Tecmo fournit les listes de base « minimum » et « recommandé ». Heureusement, la société inclut des informations sur les objectifs de résolution et de fréquence d’images attendus.

Jouer à Wo Long en 720p et 30 images par seconde avec des graphismes réglés sur les « meilleures performances » nécessite au moins une GeForce GTX 1650 ou une Radeon RX 570 avec 8 Go de RAM système. Atteindre 1080p et 60fps avec des graphiques « Standard » nécessite au moins un RTX 2060 ou RX 5700 XT avec 16 Go de RAM système.

Les caractéristiques sont un peu inférieures à celles de certaines versions comme Dead Space ou Returnal, qui recommandent un RTX 2070 Super ou un RX 6700 XT pour atteindre des niveaux de performances similaires. Les petits caractères sur le site Web de Koei Tecmo indiquent qu’un RTX 3080 peut atteindre 60 images par seconde à 4K avec des graphiques « standard », mais ne mentionne pas un GPU AMD équivalent ni ne dit s’il avait besoin de 32 Go de RAM système pour y arriver. Wo Long nécessite 60 Go d’espace de stockage.

Les joueurs cherchant à améliorer les performances grâce à la mise à l’échelle de l’image devront attendre une mise à jour post-lancement pour ajouter DLSS et XeSS. Koei Tecmo ne mentionne pas le prise en charge du FSR, mais les moddeurs ont injecté la fonctionnalité dans d’autres jeux qui incluent DLSS.

Sur PC, Wo Long a un plafond de 120 Hz mais ne prend pas en charge le VRR. Cela suggère que les joueurs ne pourront pas désactiver Vsync. De plus, le jeu ne prendra pas officiellement en charge le Steam Deck de Valve, peut-être en raison de mécanismes anti-triche dans son multijoueur en ligne.

Koei Tecmo publiera une démo gratuite sur toutes les plateformes, disponible de minuit dans le Pacifique le 23 février à 23 h 59 le 26 mars. La démo guidera les joueurs à travers les deux premiers chapitres et leur permettra de conserver les données de sauvegarde dans la version complète. Les utilisateurs de PC peuvent en profiter pour tester les performances de Wo Long, mais la démo aura un plafond de 60 Hz au lieu des 120 Hz de la version finale.

Wo Long: Fallen Dynasty sortira le 3 mars sur Steam, Game Pass, Xbox One et Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5.

