Une publicité du Super Bowl montre une prétendue Tesla compatible FSD en train de courir sur des mannequins de taille enfant, de frapper des poussettes et de conduire de manière erratique

Une patate chaude : il y a eu beaucoup de publicités du Super Bowl hier, dont une impliquant une Tesla. Mais ce n’était pas une promotion de la compagnie de véhicules électriques ; il s’agissait d’une critique de 30 secondes remplie de simulations de décès d’enfants par une organisation dédiée à l’interdiction du logiciel Full Self-Driving (FSD) du constructeur automobile.

L’annonce du Super Bowl, diffusée à Washington, DC, Austin, Tallahassee, Albany, Atlanta et Sacramento, était l’œuvre de The Dawn Project, une organisation appelant à remplacer les logiciels des systèmes critiques contrôlés par ordinateur par des alternatives impossibles à pirater qui n’échouent jamais. .

L’annonce montre une Tesla Model 3 avec FSD engagé (selon The Dawn Project) courant sur un mannequin sur un passage pour piétons de la même taille et habillé comme un enfant, faisant une embardée dans la circulation venant en sens inverse, heurtant une poussette, passant devant des autobus scolaires arrêtés, ignorant ‘ n’entrez pas dans les panneaux et conduisez du mauvais côté de la route. La voix off affirme ensuite que Tesla met le public en danger avec son « marketing trompeur » et son « ingénierie terriblement inepte ».

Exactement. Cela augmentera considérablement la sensibilisation du public au fait qu’une Tesla peut se conduire elle-même (sous surveillance pour l’instant). – Elon Musk (@elonmusk) 12 février 2023

Le PDG Elon Musk ne semblait pas concerné par la publicité, tweetant que cela augmenterait probablement la sensibilisation du public au fait que les Tesla peuvent conduire eux-mêmes (sous supervision). Il a également répondu à un compte de fan de Tesla affirmant que l’annonce était fausse avec un emoji riant.

Ce n’est pas la première fois que le projet Dawn publie un test public claquant Tesla. En janvier 2022, il a payé une annonce d’une page entière dans le New York Times affirmant des dysfonctionnements du logiciel FSD et commettant des erreurs de conduite critiques toutes les 8 minutes. L’annonce exigeait que le FSD soit retiré des voies publiques jusqu’à ce qu’il ait « 1 000 fois moins de dysfonctionnements critiques » et offrait 10 000 $ à la première personne qui pourrait nommer « un autre produit commercial d’une entreprise Fortune 500 qui a un dysfonctionnement critique toutes les 8 minutes ».

En août suivant, The Dawn Project a publié une vidéo qui, encore une fois, montrait quatre mannequins de taille enfant portant des vêtements pour enfants heurtés par des véhicules Tesla. La société a envoyé une lettre de cessation et d’abstention le 11 août à Dan O’Dowd, fondateur du projet Dawn, exigeant que la vidéo soit retirée. Il a également demandé à O’Dowd de publier une rétractation publique et d’envoyer tout le hardware de la vidéo à Tesla dans les 24 heures suivant la réception de la lettre. O’Dowd a répondu dans un article de blog qui qualifiait Musk de « juste un autre pleurnichard caché derrière la jupe de son avocat ».

O’Dowd est également le PDG de Green Hills Software, qui développe des systèmes d’exploitation et des outils de programmation pour les systèmes embarqués. Son système d’exploitation en temps réel et d’autres logiciels de sécurité sont utilisés dans les véhicules iX de BMW et d’autres voitures de divers constructeurs automobiles.

Les détracteurs ont remis en question la méthodologie de test de la Fondation Dawn dans ces publicités, tandis que d’autres notent que l’un des clients de Green Hills Software est Mobileye, propriété d’Intel, qui fabrique des puces pour les logiciels autonomes.

Jusqu’à présent, l’année a été mitigée pour Tesla. Alors que son directeur du logiciel a admis que la célèbre vidéo de démonstration du driver automatique de 2016 avait été mise en scène, et que le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a critiqué la société et Musk pour avoir prétendu l’avoir volé, lui et sa famille, le système de driver automatique de Tesla a été disculpé après que les enquêteurs du NTSB ont découvert qu’il n’était pas engagé. lors d’un accident mortel en 2021.



