La publicité Super Bowl de Super Mario Bros. Movie fait revivre le rap en direct

En un mot: Nintendo faisait partie des nombreux grands annonceurs prêts à débourser beaucoup d’argent – environ 7 millions de dollars en moyenne – pour une place de 30 secondes pendant le Super Bowl. Le géant japonais du jeu a utilisé le temps d’antenne tant convoité pour lancer une publicité dans une publicité pour son prochain film Super Mario Bros.

L’annonce d’une demi-minute est une « publicité » pour la fiction Super Mario Bros. Plumbing. Il utilise une interprétation du rap de Super Mario Bros. présenté dans l’introduction de l’émission d’action en direct The Super Mario Bros. Super Show ! qui a duré une seule saison en 1989.

La série a été diffusée en semaine et mettait en vedette le « capitaine » Lou Albano dans le rôle de Mario aux côtés de Danny Wells dans le rôle de Luigi. Les segments d’action en direct comportaient généralement un invité spécial, et le reste du temps était rempli d’une histoire animée de Super Mario Bros. Le vendredi, les téléspectateurs ont eu droit à des histoires animées de The Legend of Zelda à la place. Au total, 65 épisodes ont été produits, chacun d’eux durant environ 20 à 22 minutes (plus les publicités).

L’annonce du Super Bowl pointe vers une page de destination fonctionnelle – SMBPlumbing.com – et a même un numéro de téléphone fonctionnel, 929-55-MARIO. Certains fans sur Internet semblent croire que le client de l’annonce est exprimé par Jeannie Elias, qui a joué Princess Toadstool dans la série animée du Super Show. Le jury est toujours sur celui-ci, cependant, nous devrons attendre la confirmation officielle avant de vérifier cet Easter-egg potentiel.

Le film Super Mario Bros. doit sortir en salles le 7 avril. À ce jour, Nintendo a sorti deux bandes-annonces complètes datant d’octobre dernier. Le film présente une distribution d’acteurs vocaux étoilés, dont Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogan, Fred Armisen et, de manière assez controversée, Chris Pratt dans le rôle de Mario.

Charles Martinet, qui a exprimé plusieurs personnages de la série Mario dans les jeux vidéo au fil des ans, aura également des « camées surprises ».

