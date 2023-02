Echo VR s’arrête, John Carmack propose des itinéraires alternatifs

Dans le contexte : Initialement publié dans le cadre de l’aventure VR Lone Echo, Echo VR est l’un des premiers exemples de « sport VR » pour le système HMD VR Oculus Rift (et plus tard Quest). Après avoir acquis le développeur (Ready at Dawn) en 2020, Meta a maintenant annoncé que l’expérience multijoueur sera finalement fermée d’ici cet été.

Des dizaines de milliers de joueurs apprécient (et soutiennent) toujours Echo VR, mais le Meta CTO Andrew « Boz » Bosworth a déclaré que les ressources que la société utilise actuellement pour faire fonctionner le jeu pourraient être utilisées au profit de « maintenant des dizaines de millions de personnes ». avec des systèmes VR dans leur maison. Bosworth a également déclaré que John Carmack n’aurait pas arrêté Echo VR, et Carmack a répondu en déclarant qu’il croyait en « tout sauver ».

Le développeur de génie qui nous a apporté Wolfenstein 3D, Doom, Quake et de nombreux autres classiques du jeu avant de démissionner d’id Software en 2013 a quitté les efforts de VR de Meta à la fin de 2022 en partageant une note amère sur le mode « d’auto-sabotage » dans lequel l’entreprise travaillait. Comme il l’a révélé dans une récente déclaration, Carmack a contacté Bosworth dès qu’il a entendu parler de l’annonce de la fin de vie d’Echo VR pour exprimer son mécontentement.

L’ancien directeur technique d’Oculus VR a déclaré qu’il pensait que l’abandon des salles Oculus et de tout le contenu Gear/VR/Go était une erreur, en particulier lorsque sa couche d’émulation fonctionnait pour « au moins une bonne partie des choses ». Carmack croit qu’il faut tout sauver, et il n’aime clairement pas la tendance des expériences en ligne uniquement à disparaître pour toujours après avoir dépassé un certain seuil de joueurs.

Même lorsqu’un jeu ou un mode multijoueur ne peut compter « que » sur dix mille utilisateurs actifs, a déclaré Carmack, il convient d’éviter de détruire cette valeur utilisateur car l’entreprise subirait plus de dommages en retirant quelque chose que les utilisateurs aiment que de gagner en avantage en « fournissant quelque chose de manière égale ». précieux pour eux ou pour les autres. » La valeur pour l’utilisateur est la priorité numéro un de Carmack, même si le développeur admet que le coût d’opportunité est également « une chose réelle ».

Carmack aurait préservé l’expérience Echo VR dans une certaine mesure, et il offre maintenant des conseils (non sollicités) sur la façon dont Meta pourrait éviter de décevoir les fans de VR tout en dépensant beaucoup moins d’argent. Les options possibles décrites par le développeur incluent une baisse du « support absolument minimal » pour le jeu, avec un seul programmeur en charge de la maintenance du code, un spin-off du projet si quelqu’un chez Meta est intéressé par l’idée, et enfin l’open sourcing le projet pour de bon.

Carmack admet que ses idées ne pourraient pas être réalisables, en particulier sur le front de l’open source, car la plupart des grandes bases de code commerciales utilisent des composants sous licence qui nécessiteraient un effort d’ingénierie important pour les contourner. Pour faciliter le portage du code, Carmack conclut sa note par quelques conseils sur la programmation : les développeurs doivent être « disciplinés » sur leur processus de construction, afin qu’il y ait au moins la « possibilité » de rendre le projet open source à un stade ultérieur. « L’ingénierie logicielle fondamentale » est difficile à faire correctement, en particulier dans l’environnement technologique d’aujourd’hui, a déclaré Carmack, mais il y a une satisfaction à cela.

