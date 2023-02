Counter-Strike: GO bat son record de joueurs simultanés sur Steam 11 ans après son lancement

Qu’est-ce qui vient de se passer? Avec toute l’attention et les testeurs positives que Hogwarts Legacy reçoit, vous seriez pardonné de penser que le jeu serait en tête des classements les plus joués de Steam. Cependant, cet honneur est toujours détenu par Counter-Strike: Go, qui vient de battre son record de joueurs simultanés 11 ans après sa sortie.

PC Gamer écrit que selon les graphiques de SteamDB, le FPS multijoueur compétitif, lancé le 21 août 2012, a atteint son record absolu de joueurs simultanés de 1 320 219 joueurs le 11 février 2023, battant le record précédent de 1 308 963 joueurs. C’est une réalisation assez étonnante, d’autant plus que le Counter-Strike original a commencé comme un mod pour Half-Life en 1999.

Le CS:GO gratuit reste le seul jeu sur Steam qui attire régulièrement plus d’un million de joueurs simultanés. Il a longtemps été suivi par Dota 2 à la deuxième place, mais le MOBA de Valve a trouvé sa position contestée depuis la sortie de Hogwart’s Legacy la semaine dernière. Le RPG a déjà atteint un record de 879 308 concurrents, et son nombre de joueurs a été supérieur à celui de Dota 2 ces derniers jours.

Malgré sa popularité, CS:GO ne détient pas le titre d’avoir les joueurs Steam les plus simultanés de tous les temps. Son nouveau record est d’environ la moitié de celui de PUBG: Battlegrounds, qui avait précédemment atteint un sommet historique de 3 257 248. Le record de Lost Ark est également supérieur à celui de CS:GO, mais d’un peu plus de 5 000 joueurs. Les deux seuls autres jeux avec des records de joueurs simultanés de plus d’un million sont Dota 2 et Cyberpunk 2077.

L’augmentation des records de joueurs simultanés correspond au nombre croissant de personnes utilisant Steam. En janvier, le nombre de joueurs actifs sur la plate-forme – comme ceux qui jouaient à des jeux – a atteint un niveau record de 10 284 568, tandis que le nombre total de personnes connectées a atteint 33 078 963.

Nous pouvons nous attendre à ce que le nombre d’utilisateurs simultanés de Steam continue d’augmenter à mesure que Valve introduit davantage de fonctionnalités dans son service. Le plus récent d’entre eux est une refonte de son mode Big Picture. Il ajoute une interface utilisateur de style Steam Deck à la fonctionnalité, qui est conçue pour donner aux PC une interface utilisateur de type console avec prise en charge du contrôleur lors de la connexion à un grand téléviseur.

