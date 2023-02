Windows 11 (build 22621.1255 et 22623.1255) atteint le canal Insider Beta

Nous revenons un autre lundi beaucoup plus tard que d’habitude, nous vous apportons les nouvelles de la chaîne Windows Insider Beta. Dans ce cas, il s’agit de la mise à jour 22621.1250 et 22623.1250, où elles n’apportent pas de nouvelles nouvelles et n’apportent que de nouvelles corrections de bugs aux fonctions existantes.

Build 22623.1250 = Nouvelles fonctionnalités activées par défaut.

Build 22621.1250 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

Onglets dans le Bloc-notes

Ils commencent à déployer des onglets dans le Bloc-notes pour les initiés Windows dans le canal bêta (version 11.2301.17.0).

Correctifs dans la version 22623.1255

Barre des tâches et barre d’état système

Correction d’un problème où Démarrer s’ouvrait derrière la barre des tâches lors de la saisie de Démarrer tout en utilisant le clavier tactile.

Correction d’un problème où la barre des tâches disparaissait lors du passage de la vue des tâches à une icône d’application Win32 via la barre des tâches optimisée pour les tablettes.

Le Gestionnaire des tâches