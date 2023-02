Microsoft défie Google : Bing n’est que le début

Des temps difficiles sont à venir pour Google. Celui qui est depuis des années le roi incontesté du search et de la publicité sur le web voit à quel point les fondements de son activité principale sont ébranlés à cause de l’intelligence artificielle et, plus précisément, de l’union entre Bing et ChatGPT. Cependant, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Microsoft a sorti les chars et est prêt à lancer une offensive majeure contre Google.

Microsoft vs Google : ennemis intimes

L’inimitié entre les deux sociétés est ancienne. Le marché les a amenés à se concurrencer dans le domaine des recherches sur le web (Bing vs Google), sur les téléphones (Android vs Windows Phone) et dans de nombreux autres services (Outlook vs Gmail, Office vs Google Docs, Windows vs ChromeOS , etc).

Certains d’entre vous se souviendront même de la célèbre campagne de Microsoft contre Google sous le slogan « Scroogled » en 2012. D’autres se souviendront peut-être du boycott de Windows Phone par Google, refusant de publier l’une de ses applications sur ce système d’exploitation pour contribuer à son échec (ils ont même forcé Microsoft à supprimer une application YouTube développée par lui en raison de l’inopérabilité de Google).

Google a fait beaucoup de mal à Microsoft. La compagnie du Big G a détruit de nombreux plans du géant de Redmond depuis son apparition. Gmail, Chrome, Google (le moteur de recherche) ont gravement blessé leurs homologues de Microsoft et, dans certains cas, à mort (RIP Internet Explorer).

Microsoft semblait marcher dans le désert depuis de nombreuses années. La fin de l’étape de Steve Ballmer à la tête de Microsoft a été un « je veux et je ne peux pas ». Des projets très ambitieux qui ont échoué et une concurrence qui a semblé laisser Microsoft de plus en plus loin derrière. Windows 8, Windows Phone, le premier Microsoft Edge… Défaite sur défaite déclenchent des sonnettes d’alarme.

La résurgence de Microsoft sous le commandement de Nadella

Tout a changé avec l’arrivée de Satya Nadella à la tête de l’entreprise. Il a été catégorique lorsqu’il s’est agi de mettre fin à Windows Phone (un pool de tickets qui ne donnait aucune rentabilité), il a beaucoup misé sur Xbox et Game Pass, a clôturé l’étape Windows 8 avec Windows 10 et a concentré ses efforts sur le joyau de la couronne. : Azur.

Microsoft a commencé à reprendre son souffle. Sa perte de pertinence dans le secteur domestique a été compensée par d’importants gains dans la sphère des entreprises. Des années plus tard, et après avoir amassé une grande fortune, Microsoft revient dans la mêlée avec de nombreuses acquisitions et de nouveaux projets.

Le nouveau Microsoft Edge a réussi à stopper l’hémorragie et convainc de plus en plus d’utilisateurs. Windows 11 offre une expérience utilisateur bien supérieure à celle de son prédécesseur. Xbox et sa domination ont chassé Google Stadia du terrain. Et maintenant, un coup dont nous ne pouvons toujours pas calculer les proportions : Bing + ChatGPT.

ChatGPT + Bing : la révolution est déjà là

ChatGPT, développé par OpenAI, a beaucoup fait parler ces derniers mois. Cette intelligence artificielle conversationnelle a attiré l’attention des utilisateurs du monde entier pour sa grande utilité et sa facilité d’utilisation. Des millions d’utilisateurs l’ont essayé et ont été étonnés des résultats.

Microsoft a commencé à investir dans OpenAI en 2019 et a annoncé il y a un mois un nouvel investissement de plusieurs milliards de dollars dans l’entreprise. Le lancement du nouveau Bing avec une nouvelle version boostée de ChatGPT intégrée a été une véritable bombe qui a même rendu Google nerveux, qui a appelé à la hâte un événement pour présenter son nouvel assistant basé sur l’IA appelé « Bard ». Le résultat? Une mauvaise présentation avec une erreur flagrante et un outil qui laisse plus de doutes que de certitudes. Tout indique que Google n’était pas encore prêt pour cela.

Microsoft a partagé une information qui nous donne un indice sur son objectif : pour chaque point de part de marché qu’ils prennent à Google, ils gagneront deux milliards de dollars supplémentaires par an.

Ceux de Redmond ne vont pas s’arrêter là et on a déjà appris qu’ils envisageaient d’étendre les bénéfices de l’IA à d’autres produits comme Outlook, Word ou PowerPoint. Et, comme si cela ne suffisait pas, nous sommes très clairs sur le fait qu’ils prévoient d’intégrer cette nouvelle IA à Windows, augmentant de manière exponentielle son utilisation.

Il s’agit de la prétendue interface Windows 12 qui sortira en 2024. Cette barre de recherche en haut n’attire-t-elle pas votre attention ? Gageons que la nouvelle IA de Bing sera très présente dans le shell de la prochaine évolution de Windows.

Un petit secret…

Microsoft prépare également une offensive contre Google sur le marché des PC et des tablettes. Il a été porté à notre attention que Microsoft travaille sur une nouvelle version moderne de Windows basée sur les technologies Windows Core OS mais avec une compatibilité totale avec les applications Win32. C’est-à-dire : le défunt Windows 10X mais sans ses inconvénients.

Microsoft construit le Windows du futur. Un système d’exploitation modulaire, aux interfaces personnalisables, sécurisé, léger, fluide et facile à développer. « CorePC » est le nom interne qu’ils ont donné à ce produit qui, si tout se passe bien, pourrait apparaître fin 2024 avec Windows 12.

Ce « nouveau Windows » permettrait à Microsoft d’être à nouveau compétitif sur le marché des tablettes, ce qu’il a tenté sans succès avec Windows 8. Les nouveaux processeurs ARM de Qualcomm et le support des applications Android grâce à WSA joueront leur rôle dans cette stratégie.

Comme si cela ne suffisait pas, CorePC serait également idéal dans le domaine de l’éducation en raison de sa plus grande sécurité et de sa stabilité sur du matériel modeste. Les tablettes Android et les ordinateurs portables Chromebook bon marché pourraient voir Microsoft faire exploser son marché d’un seul coup.

Dans tous les cas, nous allons vivre une époque passionnante dans le monde de la technologie. Apple veut sûrement aussi rejoindre cette guerre et il faudra voir quel est son pari. Microsoft semble pour le moment très bien positionné avec sa propre version de ChatGPT et a de bonnes cartes sur le tableau. Le géant endormi s’est réveillé et sa puissance économique est immense. Seront-ils capables de gagner la guerre de l’IA ? Quels seront les dommages causés à Google ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires !