Galaxy S23 vs S22 : tous les modèles en comparaison

À première vue, la série S23 de Samsung ne ressemble pas à un saut quantique. Mais les détails sont corrects. Le supplément ? Ça vaut vraiment le coup!

Au moins de l’extérieur, le Samsung Galaxy S23 Ultra ne se distingue pas de son prédécesseur, le S22 Ultra. Les choses semblent un peu différentes avec le petit S23 et la version Plus. Cependant, notre comparaison montre également que Samsung a amélioré ses appareils en un an là où c’était nécessaire.

Contenu:

Galaxy S23 Ultra contre S22 Ultra

S23+ contre S22+

S23 contre S22

Conclusion

Galaxy S23 Ultra contre S22 Ultra

Samsung a amélioré le Galaxy S23 Ultra en nuances. Nous avons marqué les changements en gras dans le tableau :

S23 Ultra S22 Ultra Écran de bord de 6,8″, 3 088 x 1 440 px (Quad HD+), Dynamic Amoled 2X, 1 ~ 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz (mode jeu), « confort oculaire amélioré » Gorilla Glass Victus 2 (avant et arrière), cadre en aluminium Armor Luminosité maximale du spot : 1 750 nits (HDR jusqu’à 1 200 nits) Écran de bord de 6,8″, 3 088 x 1 440 px (Quad HD+), Dynamic Amoled 2X, 1 ~ 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz (mode jeu), Eye Comfort Shield Gorilla Glass Victus+ (avant et arrière), cadre en aluminium Armor Luminosité maximale du spot : 1 750 nits (HDR jusqu’à 1 200 nits) 78.1×163.4x…

Continuer la lecture →

Cet article a été publié sur le blog des tendances d’Netcost-security.fr. Nous attendons votre commentaire avec impatience.

© 2022 – Netcost-security.fr – le meilleur de l’électronique