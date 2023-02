Comcast devient le dernier FAI surpris à fournir de fausses données de couverture à la FCC

Grosse citation : « [Comcast] a choisi de contester la contestation avant de faire une enquête sérieuse sur la validité de la contestation. N’importe qui peut faire une erreur, mais choisir de défendre cette erreur plutôt que de la corriger est un choix délibéré qui découle du fait qu’il y a tout à gagner et rien à perdre à s’en tenir à une affirmation gonflée. » – Harold Feld, vice-président senior du groupe de défense des consommateurs Public Knowledge.

La semaine dernière, un fournisseur de services à large bande d’une petite ville a admis avoir menti à la FCC au sujet de sa carte de couverture spécifiquement pour empêcher un concurrent d’obtenir une subvention gouvernementale pour mettre à niveau son service dans la région. Mais il n’y a pas que les petits fournisseurs qui mentent à la Commission. Cette semaine, Comcast a été surpris en train de soumettre de fausses cartes de couverture pour plusieurs régions du Colorado.

Matthew Hillier, ingénieur depuis 30 ans pour plusieurs sociétés de télécommunications, a déclaré à Ars Technica qu’il avait découvert que la carte de couverture de la FCC montrait que Comcast offrait une couverture à son adresse alors que ce n’était pas vrai. Lorsqu’il a déposé une contestation de la réclamation, Comcast a doublé, disant à la FCC qu’il offrait un service à cette résidence malgré la réclamation de Hillier.

La FCC n’a pris aucune mesure autre que de dire à Hillier qu’il avait 60 jours pour régler le problème avec Comcast. Entre-temps, il a changé son adresse sur la carte en « en attente ». Il n’a même pas envisagé de relever le défi après que Hillier ait envoyé à la Commission des captures d’écran du site Web de Comcast montrant que sa résidence n’était pas couverte.

« J’ai soumis la preuve des propres systèmes de Comcast/Xfinity que mon adresse n’a pas été desservie par ce fournisseur bien qu’elle vous ait été signalée comme telle par Comcast/Xfinity… J’attends plus d’un organisme gouvernemental comme la FCC [than] de simplement dire « allez régler le problème et faites-nous savoir comment ça se passe » », a-t-il écrit à la FCC.

Ce n’est que lorsque Ars a contacté le bureau des relations publiques du fournisseur géant de haut débit que la société a concédé le défi de Hillier. Mais le fait qu’il ait contesté sa demande montre un effort pour dominer les petites entreprises qui approvisionnent ces communautés périphériques.

Le vice-président de l’organisation de défense des consommateurs Public Knowledge, Harold Feld, a déclaré à Ars qu’il s’agissait d’une dynamique « une loi pour les riches et une pour les pauvres ».

« Laissez une personne pauvre remplir un mauvais formulaire pour Lifeline ou ACP [the FCC’s Affordable Connectivity Program], et nous entendons des cris sur le gaspillage, le Congrès tient des audiences, les républicains fulminent et les démocrates se bousculent pour montrer à quel point ils sont durs contre la fraude. Mais quand nous voyons des abus systémiques (ou au minimum une conformité laxiste) par les transporteurs des processus de la FCC – des grillons », affirme Feld.

Cependant, l’adresse de Hillier n’était qu’une dans la subdivision Arvada, Colorado Quartz Loop. Il y a des dizaines de résidences dans son quartier qui sont toujours répertoriées comme desservies par Comcast mais qui ne le sont pas. Il n’y a que deux fournisseurs de haut débit filaire dans le quartier de Hillier – TDS et Lumen (CenturyLink).

La déception de Comcast ne s’arrête pas à Arvada. Ars a fouillé la carte de la FCC et a croisé plusieurs adresses dans les régions voisines de Fort Collins et Golden, Colorado avec le vérificateur de disponibilité en ligne de Comcast et a trouvé des dizaines de résidences qui lisaient « adresse invalide », ce qui indique que la société a soumis une fausse couverture à la FCC en ces villes aussi.

Contrairement à la petite société indépendante de l’Ohio, Jefferson County Cable, qui a été surprise en train de tricher la semaine dernière, Comcast est à l’échelle nationale. Ce ne sont que trois régions du Colorado. On ne sait pas combien d’autres régions aux États-Unis Comcast prétend à tort servir. On ne sait pas non plus combien d’autres transporteurs nationaux font de même.

La carte de couverture de la FCC compte plus d’un million d’adresses contestées. Pourtant, il est impossible de savoir s’il s’agit même d’un décompte exact, car la contestation d’une erreur se fait adresse à adresse. Un petit fournisseur ou une petite collectivité n’a aucun moyen de prétendre qu’un transporteur ne dessert pas toute une région ou même une subdivision. S’y prendre une adresse à la fois, c’est comme renflouer un bateau qui coule avec une cuillère.

Cette question est importante car les régions rurales et moins peuplées des États-Unis ont toujours été les dernières en ligne en matière de communications. De nombreuses régions n’ont même pas de fournisseur d’accès Internet à large bande et celles qui en ont ont généralement des vitesses inférieures à 50 Mbps. Hillier a déclaré que sa communauté avait la chance d’obtenir des vitesses de téléchargement de 60 Mbps et de téléchargement de 5 Mbps de CenturyLink.

Avec la peur du covid et tant de personnes travaillant à domicile, le Congrès a finalement vu cette lacune et a tenté de la corriger en affectant des dizaines de milliards de dollars pour améliorer et étendre le haut débit aux communautés manquantes. Il a chargé la FCC de déterminer qui reçoit ces fonds.

La FCC a ensuite chargé la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) de distribuer des subventions aux FAI dans le besoin. La NTIA fonde les besoins d’un FAI sur les données collectées par la FCC et fournies par les opérateurs majeurs et mineurs. Ces cartes de couverture sont prises sans vérification, de sorte que la FCC fait confiance aux fournisseurs pour être honnête, mais cela ne se produit pas.

Ce n’est que maintenant que de nombreux opérateurs truquent leurs cartes de couverture pour empêcher leurs concurrents de recevoir ces fonds. Pire encore, la date limite de contestation de la couverture par la NTIA s’est terminée le 13 janvier, car elle souhaite commencer à octroyer des subventions d’ici le 30 juin. La seule façon de répartir équitablement ce projet financé par les contribuables est d’examiner plus en profondeur les zones de couverture soumises par les entreprises. Cela indique des audits à grande échelle, et c’est une grande question quand il s’agit de travail gouvernemental.

