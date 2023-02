Une nouvelle planète potentiellement habitable est découverte par des scientifiques, mais la moitié de celle-ci est dans l’obscurité perpétuelle

Pourquoi c’est important : Une équipe d’astronomes internationaux a annoncé la découverte d’une exoplanète à la fois étrangement similaire et proche de la Terre à l’échelle galactique. La planète Wolf 1069b récemment découverte fait environ 1,26 fois la masse de la Terre et 1,08 fois sa taille. Ce qui est encore plus intrigant, c’est qu’il se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte, ce qui indique que de l’eau pourrait exister à sa surface, ce qui en fait un foyer potentiel pour des formes de vie extraterrestres.

« Lorsque nous avons analysé les données de l’étoile Wolf 1069, nous avons découvert un signal clair et de faible amplitude de ce qui semble être une planète d’environ la masse terrestre », a déclaré Diana Kossakowski, astronome à l’Institut Max Planck d’astronomie en Allemagne.

Selon IFLScience, les astronomes ont découvert une nouvelle exoplanète qui, selon eux, pourrait être habitable pour la vie extraterrestre. La planète, nommée Wolf 1069b, orbite autour d’une étoile naine rouge à 31 années-lumière de la Terre et est située dans la galaxie de la Voie lactée. Une année sur cette exoplanète équivaut à près d’un demi-mois sur Terre.

Même si l’exoplanète est proche de son étoile hôte, elle ne produit pas de températures atrocement chaudes. C’est parce que l’étoile hôte est beaucoup plus petite que notre Soleil. Les chercheurs disent que Wolf 1069b ne reçoit qu’environ 65% de la puissance rayonnante incidente de ce que la Terre reçoit du Soleil.

Actuellement, Wolf 1069b n’est qu’à 31 années-lumière et est la sixième planète de masse terrestre la plus proche de son étoile hôte dans la zone habitable. L’étoile la plus proche de la Terre est à 4,2 années-lumière, tandis que la galaxie de la Voie lactée a un diamètre de 100 000 années-lumière et au moins 100 milliards d’étoiles.

De plus, Wolf 1069b est beaucoup plus proche de son étoile mère que la Terre ne l’est du Soleil. Cela indique que Wolf 1069b ne tourne pas par rapport à la naine rouge et présente toujours la même face vers sa voisine stellaire. Pour cette raison, un côté de la planète est éclairé, tandis que l’autre est perpétuellement sombre. Le côté face aux étoiles de l’exoplanète a probablement une température d’environ 13 degrés Celsius, ce qui la rend hypothétiquement propice à l’émergence d’une vie extraterrestre si l’exoplanète est réellement enveloppée dans une atmosphère extraterrestre.

Les scientifiques attendent maintenant avec impatience l’achèvement de puissants télescopes de nouvelle génération capables de découvrir et d’analyser les atmosphères d’exoplanètes lointaines comme celle-ci. Malheureusement, c’est dans une dizaine d’années.

