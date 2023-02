Le NTSB détermine que le driver automatique n’était pas engagé au moment de l’accident mortel de Tesla

En bref : Une enquête sur un accident mortel de voiture Tesla en 2021, que beaucoup soupçonnaient d’être la faute du système de driver automatique de la voiture, a conclu que la fonction n’aurait pas pu être activée à l’époque. Les enquêteurs du National Transportation Safety Board (NTSB) ont écrit que le driver était sous l’influence de drogues et d’alcool et qu’il conduisait la voiture jusqu’au moment de la collision.

Le 17 avril 2021, une Tesla Model S P100D 2019 a raté un virage, a heurté un arbre et a pris feu à Spring, au Texas. Les deux occupants, qui ont été tués dans l’accident, ont été retrouvés débouclés sur le siège passager et le siège arrière, ce qui laisse supposer que le driver automatique avait été engagé.

L’enquête du NTSB a trouvé des images vidéo de sécurité du Dr William Varner entrant sur le siège du driver de la voiture et Everette Talbot entrant sur le siège du passager avant que la Tesla ne s’éloigne, mais les premiers intervenants de l’accident ont trouvé le corps de Varner sur la banquette arrière.

Le rapport a révélé que le driver automatique n’aurait pas pu être activé car il n’y avait pas de lignes de voie – une exigence pour le régulateur de vitesse averti du trafic de Tesla – sur la route où l’accident s’est produit. De plus, le système n’aurait pas permis au véhicule d’atteindre les vitesses enregistrées au moment de l’accident. L’analyse a également montré que les deux ceintures de sécurité étaient attachées au moment de la collision et que le volant était déformé et cassé.

L’enregistreur de données d’événement de la Model S a révélé que cinq secondes avant l’accident, la voiture a accéléré de 39 à 67 mph en deux secondes et a parcouru 57 mph avant un arrêt complet. Les airbags se sont déployés et l’incendie s’est déclaré en raison d’un module de batterie avant endommagé.

Le NTSB a imputé l’accident aux vitesses excessives et aux facultés affaiblies du driver causées par l’alcool et deux antihistaminiques sédatifs.

Le NTSB a ouvert plusieurs enquêtes sur des accidents impliquant des véhicules Tesla au fil des ans et a averti que la dénomination du package « Full Self-Driving Capability » de la société est trompeuse et irresponsable.

Hier, le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a accusé Elon Musk et Tesla de l’avoir « volé », lui et sa famille, pour de fausses déclarations sur les capacités de conduite autonome de Tesla.

