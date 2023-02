Steve Wozniak insurge de "malhonnête" Elon Musk et Tesla pour l’avoir volé

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’opinion des gens sur Elon Musk a tendance à être partagée entre ceux qui l’aiment et ceux qui détestent le milliardaire. Il semble que Steve Wozniak soit plus proche de ce dernier camp. Le co-fondateur d’Apple a déclaré que Musk et Tesla avaient « volé » de l’argent à sa famille pour de fausses allégations concernant la technologie de conduite autonome de la société de véhicules électriques. « Beaucoup d’honnêteté disparaît lorsque vous regardez Elon Musk et Tesla », a déclaré Wozniak.

Dans une interview sur Squawk Box de CNBC jeudi, Wozniak a déclaré à Andrew Ross Sorkin que Musk partage de nombreuses similitudes avec son défunt ami et co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, bien qu’il ne pense pas que le patron de Tesla soit du même calibre que Jobs quand il vient à l’entrepreneuriat. « Je les mets dans la catégorie d’avoir la capacité de communiquer et de vouloir être considéré comme la personne importante et d’être comme le chef de la secte », a déclaré Wozniak.

« Elon Musk et Steve Jobs sont très similaires, et je n’aime pas dire ça », déclare le co-fondateur d’Apple @stevewoz. « Ils veulent tous les deux être considérés comme la personne importante et être comme un chef de secte. Mais beaucoup d’honnêteté disparaît quand on regarde @Elon Musk et $TSLA. » pic.twitter.com/A5YUt5ZNIs – Boîte Squawk (@SquawkCNBC) 9 février 2023

« Beaucoup de gens les suivront quoi qu’ils disent et ils vont au-delà du point d’être jugés. Beaucoup de sectes sont comme ça », a ajouté Wozniak, soulignant qu’il considérait cela comme une mauvaise chose.

Wozniak a déclaré que sa vie était basée sur une honnêteté totale, une description qui, selon lui, ne peut pas être appliquée à Musk. « Beaucoup d’honnêteté disparaît lorsque vous regardez Elon Musk et Tesla », a déclaré Wozniak. « Ils ont volé à ma famille, moi et ma femme, tant d’argent […] avec des choses qu’ils ont dites et dont nous pensions vraiment qu’elles seraient réelles. »

Wozniak faisait référence au véhicule Tesla qu’il a mis à niveau en 2016 – lorsque Tesla a proposé pour la première fois la conduite autonome complète (FSD) en version bêta – après que Musk a déclaré que la voiture serait capable de se déplacer à travers le pays d’ici la fin de cette année.

Wozniak et sa femme ont ensuite dépensé 50 000 $ pour une autre mise à niveau du véhicule avec huit caméras et plus de capteurs, ce qui, selon le PDG, lui permettrait de rouler d’un océan à l’autre sans intervention du driver d’ici la fin de 2017. Mais Woz dit que les capacités de conduite autonome de la voiture sont toujours loin de ce que Musk a promis. « Il fait des erreurs tout le temps », a-t-il déclaré. « C’est une expérience horrible et effrayante. »

Wozniak, qui a dit un jour qu’il aurait pu être le patient zéro pour les infections américaines à Covid-19, a déclaré qu’il admirait certaines choses à propos de Musk, notamment la façon dont il a contribué à accélérer la transition des véhicules à combustibles fossiles vers les véhicules électriques dans l’industrie automobile, mais il n’admire pas son baratin marketing trompeur et malhonnête. Jobs, qui n’avait pas la meilleure réputation, tombait-il dans la même catégorie ?

« Steve Jobs n’était vraiment pas si malhonnête. Mais il disait les choses d’une manière […] il avait juste un moyen de vous attraper », a déclaré Wozniak. « Mais ce n’était pas vraiment faux. Vous n’avez pas acheté quelque chose en pensant que vous alliez obtenir ‘A’ mais vous ne l’avez pas eu. »

Il semble que Wozniak était l’un des nombreux clients pris en charge par la publicité de Tesla en 2016 qui présentait son système d’assistance au driver Autopilot, y compris la possibilité de s’arrêter à un feu rouge et de s’éloigner une fois qu’il est devenu vert. Ashok Elluswamy, directeur du logiciel Autopilot de Tesla, a admis le mois dernier que la vidéo avait été mise en scène.

En 2018, Tesla a réglé un recours collectif intenté par des clients qui affirmaient que son système d’assistance à la conduite semi-autonome était « essentiellement inutilisable et manifestement dangereux ».



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :