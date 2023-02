Windows 11 Build 25295 arrive sur le canal de développement Insider

La build 25295 a été choisie pour atterrir sur la chaîne de développement Windows Insider cette semaine. Nous avons à peine des nouvelles mais nous avons un bon nombre de corrections de bugs. Voici les notes de version partagées par Microsoft :

Nouveautes

Nouvelle politique commerciale : activation des fonctionnalités introduites via le service qui sont désactivées par défaut

Cette nouvelle politique permet aux clients commerciaux d’activer les fonctionnalités introduites via le service (en dehors de la mise à jour annuelle des fonctionnalités) qui sont désactivées par défaut pour les appareils dont les mises à jour Windows sont gérées. Les appareils avec des mises à jour Windows gérées sont ceux dont les mises à jour Windows sont gérées via une stratégie, soit via le cloud à l’aide de Windows Update pour les entreprises, soit sur site avec Windows Server Update Services (WSUS).

Modifications et améliorations

[General]

Les utilisateurs verront désormais un bouton « Copier » pour copier rapidement les codes d’authentification à deux facteurs (2FA) dans les notifications des applications installées sur le PC ou des téléphones liés au PC. Nous faisons de notre mieux pour déterminer si une notification a un code d’authentification, mais veuillez fournir des commentaires si nous commettons une erreur ou manquons le code dans une notification.

[Búsqueda en la barra de tareas]

La nouvelle expérience de recherche de la barre des tâches qui a commencé à être déployée avec la build 25252 est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel. Les utilisateurs enregistrés peuvent modifier le traitement de la recherche dans la barre des tâches dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Éléments de la barre des tâches.

Correctifs de la build 25295

[General]

Le problème provoquant des vérifications de bugs répétées pour certains Insiders après la mise à niveau vers la Build 25284+ devrait être résolu maintenant.

Correction d’un autre problème qui faisait que les utilisateurs enregistrés rencontraient des plantages dans les versions récentes (en particulier, dans ce cas, les applications pouvaient planter si vous essayiez de les utiliser tout en jouant à des jeux).

Correction d’un problème où la page Historique des mises à jour dans Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour apparaissait vide pour certains utilisateurs après l’installation de la version 25290.

Correction d’un problème où certains utilisateurs rencontraient des temps de mise à jour plus longs que prévu lors de l’installation de versions récentes. Si vous rencontrez à nouveau ce problème, veuillez envoyer un nouveau commentaire avec les journaux au hub de commentaires.

[Explorador de archivos]

Correction d’un problème où les boutons d’ajout et de fermeture d’onglet ne fonctionnaient pas dans l’explorateur de fichiers lorsque l’explorateur de fichiers était agrandi et que la langue d’affichage arabe ou hébreu était utilisée.

[Entrada]

Correction d’un problème qui pouvait empêcher les fenêtres d’application de répondre après l’utilisation de gestes tactiles à plusieurs doigts sur l’écran.

Correction d’un problème sous-jacent qui faisait apparaître la souris comme si les traînées du pointeur étaient activées lors du partage de l’écran.

[Ajustes]

La boîte de dialogue Ajouter un périphérique ne devrait plus avoir une bordure étonnamment large.

[Ventanas]

Correction d’un problème qui pouvait entraîner un déplacement très lent de certaines applications lorsqu’elles étaient glissées sur l’écran.

Correction d’un bug DWM dans les versions récentes qui pouvait faire clignoter l’écran en noir.

Correction d’un problème où les fenêtres ouvertes pouvaient ne pas se souvenir de leurs positions si le moniteur était déconnecté et reconnecté.

[Otros]

Correction d’un bug sous-jacent qui affectait la capacité des applications utilisant Graphics.Capture à prendre des captures d’écran dans les versions récentes.

Correction d’un problème sous-jacent qui provoquait le blocage de certaines applications lors de la tentative d’impression au format PDF dans les versions récentes.

REMARQUE : Certains des correctifs répertoriés ici dans les builds Dev Channel Insider Preview peuvent être inclus dans les mises à jour de maintenance de la version Windows 11.

Problèmes connus

[General]

[NUEVO] Certains utilisateurs d’AAD (Azure Active Directory joint) voient désormais des messages « Se préparer pour vous » lorsqu’ils se connectent à Windows après la mise à niveau vers les dernières versions. Nous étudions le problème.

[NUEVO] Certains utilisateurs rencontrent des problèmes d’authentification sur les sites Web d’entreprise qui nécessitent l’authentification Windows intégrée. Cela sera corrigé dans une future mise à jour.

Lors du démarrage de l’éditeur de stratégie de groupe, vous pouvez obtenir une erreur indiquant que l’attribut displayName est introuvable.

L’utilisation de Windows Hello pour se connecter avec la reconnaissance faciale peut ne pas fonctionner sur les ordinateurs Arm64. Une solution consiste à utiliser le chemin Hello PIN.

Nous travaillons sur un correctif pour un problème sous-jacent lié à combase.dll, qui provoque des plantages dans diverses applications qui utilisent les API GetKnownFolder après la mise à niveau vers la version 25290, y compris le Bloc-notes et le terminal Windows pour les utilisateurs IME.

Lors de l’utilisation de l’environnement de récupération Windows (WinRE) ou de l’exécution d’une nouvelle installation de la version 25290, les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de rendu qui rendent difficile l’utilisation de ces processus. Si vous devez effectuer une nouvelle installation sur votre appareil, obtenez la dernière image ISO à partir du canal de développement à l’adresse https://aka.ms/wipISO.

[Widgets]

Le lien vers « Trouver plus de widgets » dans le sélecteur de widgets est actuellement rompu. Il sera corrigé dans une future mise à jour et sera lié à la collection du magasin.

Les widgets tiers peuvent parfois disparaître du tableau des widgets. Ils peuvent être rajoutés en cliquant sur Actualiser ou rajoutés à partir du sélecteur de widget.

Les widgets tiers peuvent parfois être désépinglés lorsque vous utilisez votre compte Microsoft pour vous connecter sur plusieurs appareils Windows 11.

Le bouton d’annulation de la notification de widget épinglé/non épinglé ne fonctionne parfois pas.

[Barra de tareas y bandeja del sistema]

Les icônes d’application sur la barre des tâches peuvent apparaître sur le mauvais moniteur pour certains Insiders avec plusieurs moniteurs.

[Búsqueda en la barra de tareas]

Dans certains cas, il n’est pas possible de modifier la zone de recherche de la barre des tâches pour qu’elle s’affiche uniquement sous forme d’icône via les paramètres de la barre des tâches. Pour résoudre ce problème, passez d’abord à une autre option, puis vous devriez pouvoir choisir de n’afficher que l’icône.

[Windows Spotlight]

Les problèmes connus suivants s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des différents traitements Windows Spotlight qui ont commencé à être déployés auprès des Insiders avec la Build 25281 :