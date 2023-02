SpaceX empêche l’Ukraine d’utiliser le service Starlink pour contrôler les drones

Qu’est-ce qui vient de se passer? La relation étroite entre SpaceX et l’Ukraine pourrait être tendue après que la société ait limité la capacité du pays à utiliser le service satellite Starlink à des fins militaires offensives. Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles l’Ukraine utilise Starlink pour contrôler des drones.

SpaceX a fourni plus de 25 000 terminaux Starlink à l’Ukraine et les a entretenus depuis le début de la guerre, aidant à maintenir l’infrastructure critique du pays et ses citoyens en ligne alors que la Russie poursuit son assaut.

Mais l’Ukraine aurait utilisé Starlink dans sa poussée offensive contre l’armée russe, notamment pour cibler des ennemis avec des drones, une violation des politiques de SpaceX.

S’exprimant lors d’une conférence à Washington, DC mercredi (via Reuters), le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré que Starlink n’avait jamais été conçu pour être armé.

« Cependant, les Ukrainiens l’ont exploité de manière non intentionnelle et ne faisant partie d’aucun accord », a-t-elle déclaré, faisant référence à des informations selon lesquelles Starlink aurait été utilisé pour contrôler les drones ukrainiens. « Il y a des choses que nous pouvons faire pour limiter leur capacité à le faire [controlling the drones]», a-t-elle dit, « il y a des choses que nous pouvons faire et que nous avons faites. »

Une année de ???????? résistance & les entreprises doivent décider :

-Soit ils sont du côté du ???????? & du droit à la liberté, et ne cherchent pas les moyens de faire du mal.

-Ou ils sont du côté de RF et de son « droit » de tuer et de s’emparer de territoires.#SpaceX (Starlink) et Mme. #Shotwell devrait choisir une option spécifique — Ми…айло По’оляк (@Podolyak_M) 9 février 2023

Shotwell n’a jamais révélé les mesures prises par SpaceX pour empêcher l’Ukraine d’utiliser Starlink pour des attaques militaires. Elle a souligné que le service pouvait être utilisé pour les communications militaires, mais qu’il n’était jamais destiné à des fins offensives.

En octobre, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que la société ne pouvait pas financer indéfiniment Starlink en Ukraine, bien que d’autres gouvernements partagent les coûts d’équipement et de maintenance. La société a estimé que les coûts pourraient atteindre près de 380 millions de dollars au cours des 12 mois suivants, et elle voulait que le gouvernement américain paie pour les terminaux supplémentaires et les coûts de service continus.

SpaceX ne demande pas de récupérer les dépenses passées, mais ne peut pas non plus financer indéfiniment le système existant * et * envoyer plusieurs milliers de terminaux supplémentaires dont l’utilisation des données est jusqu’à 100 fois supérieure à celle des ménages typiques. C’est déraisonnable. – Elon Musk (@elonmusk) 14 octobre 2022

Ce n’était que quelques jours avant que Musk fasse marche arrière et promette que SpaceX serait financer l’Ukraine « indéfiniment », bien que le milliardaire ait récemment tweeté que toutes les actions possibles avec l’Ukraine conduiraient à des critiques, « Maudit si vous le faites, maudit si vous ne le faites pas », a-t-il écrit.

Au diable… même si Starlink continue de perdre de l’argent et que d’autres entreprises reçoivent des milliards de dollars des contribuables, nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien – Elon Musk (@elonmusk) 15 octobre 2022

« SpaceX Starlink est devenu l’épine dorsale de la connectivité de l’Ukraine jusqu’aux lignes de front. C’est foutu si vous vous séparez », a écrit Musk dans un tweet séparé. « Cependant, nous n’autorisons pas l’utilisation de Starlink pour des frappes de drones à longue portée. C’est foutu si vous ne vous séparez pas. »

La Russie a averti l’année dernière que les satellites SpaceX pourraient devenir une « cible légitime ». Le pays a tenté de brouiller les signaux Starlink en Ukraine, ce qui, selon Musk, a conduit l’entreprise à améliorer la sécurité du logiciel du service.

Musk était auparavant impliqué dans une guerre des mots avec l'ancien chef de l'agence spatiale russe Roscosmos



