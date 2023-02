Biden vise la Big Tech : collecte de données, ciblage des publicités pour les jeunes et pratiques monopolistiques

En bref : le président Joe Biden a prononcé hier son discours sur l’état de l’Union, ciblant certaines des pires pratiques des entreprises technologiques : la collecte excessive de données, les publicités ciblant les enfants et les sociétés monopolistiques qui adoptent un comportement anticoncurrentiel.

Les précédents présidents américains ont eu des relations tendues avec Big Tech – Donald Trump n’était certainement pas un fan. Biden a clairement indiqué dans le discours de la SOTU que son administration ne ménagerait pas les grands acteurs de la Silicon Valley.

« Il est temps d’adopter une législation bipartite pour empêcher les Big Tech de collecter des données personnelles sur les enfants et les adolescents en ligne, d’interdire la publicité ciblée aux enfants et d’imposer des limites plus strictes aux données personnelles que ces entreprises collectent sur nous tous », a déclaré Biden.

Une déclaration de la Maison Blanche développant les points soulevés dans le discours comprend une section sur le renforcement de la confidentialité des données et de la transparence de la plate-forme pour tous les Américains. Il appelle à des limites claires et strictes sur la capacité des entreprises technologiques à collecter, utiliser, transférer et conserver des données personnelles, en particulier des informations sensibles telles que la géolocalisation et les informations sur la santé. Il y a aussi une demande pour plus de transparence autour des algorithmes utilisés par les entreprises qui « discriminent bien trop souvent les Américains et sèment la division ».

Ce n’est pas la première fois que le président s’exprime sur ce sujet. « Pour garder les Américains sur leurs plateformes, les entreprises Big Tech utilisent souvent les données personnelles des utilisateurs pour les diriger vers un contenu extrême et polarisant qui est susceptible de les garder connectés et de cliquer », a écrit Biden dans un éditorial du Wall Street Journal plus tôt cette année. . « Trop souvent, la violence tragique a été liée à des chambres d’écho toxiques en ligne. »

Biden a également appelé à une réforme de l’article 230 de la Communications Decency Act, qui empêche les sociétés Internet d’être responsables du contenu de tiers publié sur leurs plateformes.

La protection des enfants en ligne était un autre thème majeur du discours de la SOTU. La fiche d’information met en évidence les preuves que les médias sociaux et d’autres plateformes nuisent à la santé mentale, au bien-être et au développement des jeunes. Il mentionne également des « techniques de conception manipulatrices » qui favorisent la dépendance et les comportements compulsifs chez les enfants. De plus, Biden a appelé à un support bipartite pour interdire la publicité ciblée destinée aux enfants.

« Les plateformes et autres fournisseurs de services numériques interactifs devraient être tenus de donner la priorité à la vie privée et au bien-être des jeunes au-dessus du profit et des revenus dans la conception de leurs produits », lit-on dans la déclaration. En 2021, Facebook a été accusé par un lanceur d’alerte de se soucier davantage de ses résultats que des dommages que ses plateformes de médias sociaux causaient aux adolescents.

Les pratiques commerciales anticoncurrentielles parmi les géants de la technologie étaient un autre point soulevé par Biden. Le président recherche le support bipartisan des législateurs pour adopter une législation antitrust qui empêchera les plateformes en ligne de donner un avantage à leurs propres produits. « Le capitalisme sans concurrence n’est pas le capitalisme », a-t-il déclaré. « C’est de l’exploitation. » Le Congrès n’a pas réussi à adopter une paire de projets de loi antitrust visant à freiner les comportements anticoncurrentiels parmi les grandes entreprises technologiques l’année dernière.

Comme l’a noté Bloomberg, le discours marquait la première utilisation du mot « antitrust » dans l’état de l’Union depuis 1979.