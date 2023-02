Voici le nouveau Microsoft Edge et son intégration avec l’IA de Bing

Nous vous parlions récemment de « Microsoft Edge Phoenix », le nom de code d’une évolution importante du navigateur Microsoft. Maintenant, cette mise à jour est une réalité et, même partiellement, Microsoft nous permet déjà de la voir et de la tester dans la version Dev de Microsoft Edge. Et non, le point fort ne sera pas seulement son nouveau design… Mais l’intégration du nouveau Bing basé sur l’IA de ChatGPT !

Ce « new Edge » a été annoncé lors de l’événement Microsoft sur l’Intelligence Artificielle qui a eu lieu hier et où a été présenté le nouveau Microsoft Bing, qui est sur toutes les lèvres.

Microsoft Edge et Bing veulent mettre fin à l’empire Google

La première chose qui se démarque lors de l’ouverture du navigateur est son design renouvelé. Les couleurs ont été retouchées, certaines icônes ont été réorganisées et, surtout, un nouveau design a été appliqué aux onglets. Comme nous pouvons le voir, nous aurons désormais des onglets flottants arrondis, un style plus proche de celui de Firefox que de Chrome et qui correspond mieux aux lignes de conception de Windows 11.

De plus, les barres de défilement ont été mises à jour, laissant enfin de côté ces grosses barres rectangulaires et optant pour des barres plus arrondies et stylisées. L’effet Mica si caractéristique des applications natives de Windows 11 nous manque, mais nous espérons que Microsoft trouvera un moyen de l’implémenter le plus tôt possible.

Une autre nouveauté intéressante est la fonction « Split window », que nous devrons activer via edge://flags. Cette fonctionnalité nous permettra de visualiser deux pages Web en même temps dans la même fenêtre de manière très confortable et en minimisant les distractions.

Enfin (et non des moindres), nous avons l’intégration avec Bing. Grâce à un logo Bing clairement visible situé sur le côté droit du navigateur, nous pouvons accéder aux fonctions du nouveau Bing Chat basé sur la technologie ChatGPT. Pour le moment, il n’est pas encore disponible en Espagne mais il devrait arriver bientôt.

Grâce à cette fonction, nous pourrons interagir avec Bing AI sans avoir à accéder au moteur de recherche, simplement depuis la barre latérale Edge. Les conversations avec cette IA nous permettront de briser les barrières et de donner une tournure à la façon dont nous recherchons des informations sur Internet.

Tout indique que l’intelligence artificielle sera l’enjeu technologique de l’année en informatique et Microsoft a frappé en premier. Google emboîte le pas mais il ne semble pas encore prêt. Sera-ce la première véritable opportunité pour Microsoft de défier l’empire de Google dans la recherche sur le Web ?

Vous pouvez essayer ce nouveau Microsoft Edge en téléchargeant la version Dev à partir de ce lien.