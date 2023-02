Après un an de développement, Transmission 4 est prêt

Transmission a été conçu dès le départ pour être un client BitTorrent puissant mais léger. Son interface simple et intuitive est conçue pour s’intégrer étroitement à l’environnement informatique que vous choisissez d’utiliser.

La transmission trouve un équilibre entre la fourniture de fonctionnalités utiles sans surcharge de fonctionnalités. De plus, il est libre pour quiconque de l’utiliser ou de le modifier.

Caractéristiques

Utilise moins de ressources que les autres clients

Clients GUI natifs Mac, GTK+ et Qt

Démon idéal pour les serveurs, les systèmes embarqués et l’utilisation sans tête

Tous ces éléments peuvent être contrôlés à distance par les clients Web et Terminal

Découverte des pairs locaux

Cryptage complet, prise en charge de DHT, µTP, PEX et Magnet Link

La transmission fonctionne nativement sur plus de cinq systèmes d’exploitation. La configuration transparente de votre réseau, l’interdiction intelligente des pairs qui envoient des données corrompues et l’échange de pairs intégré sont quelques-unes des fonctionnalités qui permettent à Transmission de télécharger vos fichiers le plus rapidement possible. Tout cela se fait en arrière-plan, sans que l’utilisateur ait à se soucier de réglages compliqués.

De nos jours, la bande passante est un bien précieux. La transmission vous permet de rationner efficacement cette marchandise. Vous voudrez peut-être mettre vos torrents en file d’attente pour des performances maximales. Ou réduisez leur vitesse pendant les périodes de pointe.

La transmission vous permet facilement de faire les deux, et ne travaille donc le plus fort que lorsque vous le souhaitez. Le prise en charge des notifications Growl et des badges de dock vous tient au courant de ce qui se passe afin que vous puissiez reprendre des activités plus importantes.

REMARQUE : Transmission est entièrement open source, avec la plupart des codes sous licence libérale MIT et avec certains codes sous licence GNU General Public License.

Quoi de neuf

Il s’agit d’une version majeure, tant en nombre qu’en effort ! Il est en développement actif depuis plus d’un an et a une énorme liste de changements – plus d’un millier de commits – depuis Transmission 3.00. Certains des faits marquants comprennent:

Efficacité des ressources – Utilisez moins de mémoire et moins de cycles CPU

Meilleure communauté – Les demandes d’extraction sont bien accueillies et utilisées

Modernisation du code – Migration de C90 vers C++ moderne

Nouvelles fonctionnalités – Que serait une version majeure sans elles ?

Efficacité des ressources

Le code a été largement profilé et amélioré pour corriger l’utilisation inefficace du code et de la mémoire. Par exemple, un test de résistance au démarrage du démon de transmission avec 25 000 torrents est presque entièrement lié aux E/S, utilisant 50 % de cycles CPU en moins et 70 % d’allocations de mémoire en moins que Transmission 3.00.

Les interfaces graphiques de contrôle à distance (transmission-qt et transmission-web) utilisent désormais le mode « table » de l’API RPC, ce qui réduit les charges utiles / utilise moins de bande passante.

Les charges utiles RPC sont maintenant compressées à l’aide de libdeflate, un « fortement optimisé [library that is] nettement plus rapide que la bibliothèque zlib. »

Communauté

Le projet est beaucoup plus réactif aux rapports de bugs et aux soumissions de code qu’il ne l’a été par le passé.

Il y a un nouveau groupe de contributeurs bénévoles qui travaillent sur Transmission !

Transmission 4.0.0 inclut plus de 350 nouveaux commits communautaires (voir la section Remerciements ci-dessous et dans les versions bêta précédentes de la version 4.0.0) depuis la version 3.00 et accueille de nouveaux contributeurs.

La documentation a été déplacée dans la transmission/transmission afin que les contributeurs puissent soumettre des PR pour l’améliorer.

Modernisation du code

L’ensemble de la base de code a été migré de C vers C++. Au cours du processus, nous avons supprimé des milliers de lignes de code personnalisé et utilisé à la place des outils C++ standard. Le code du Core a été réduit de 18 %. La base de code principale a été largement refactorisée pour être plus testable et maintenable.

Le client GTK a été porté sur gtkmm.

Le client Web a été réécrit en JavaScript moderne et n’utilise plus jQuery. L’ensemble du paquet gzippé est maintenant 68K.

Les tests unitaires ont été étendus et portés sur Google Test. Les builds de l’assainisseur Clang sont exécutés pendant la CI.

La bibliothèque de base est maintenant testée fuzz.

La transmission utilise désormais Sonarcloud, Coverity, LGTM et l’analyse statique clang-tidy sur le nouveau code. Plusieurs centaines d’avertissements de code ont été corrigés par rapport à Transmission 3.00.

Nouvelles fonctionnalités

Socket en charge de l’utilisation des torrents BitTorrent v2 et des torrents hybrides. (Le prise en charge de la création de torrents v2 et hybrides est prévue pour une prochaine version.)

Les utilisateurs peuvent désormais définir des trackers « par défaut » qui peuvent être utilisés pour annoncer tous les torrents publics.

Les graines nouvellement ajoutées peuvent commencer immédiatement et vérifier les versions à la demande, au lieu d’avoir besoin d’une vérification complète avant que l’ensemencement puisse commencer. (#2626)

Ajout d’une option pour omettre les informations potentiellement identifiantes (par exemple, l’agent utilisateur et la date de création) lors de la création de nouveaux torrents. (#3452)

Le client Web a été réécrit et prend désormais en charge l’utilisation mobile.

Lors de la création de nouveaux torrents, les utilisateurs peuvent désormais spécifier la taille des morceaux. (#3768, #3145, #2805)

Les listes de blocage IPv6 sont désormais prises en charge. (#3835)

À partir de la version 4.0.0-beta.1, les versions de transmission utilisent désormais la gestion des versions semver.

Des dizaines d’autres nouvelles fonctionnalités – trop nombreuses pour être énumérées ici ! Nous y travaillons depuis un an !

Quoi de neuf depuis la 4.0.0-beta.3

libtransmission (toutes les plateformes)

Ajout d’un nouveau paramètre, torrent-added-verify-mode, pour forcer la vérification des torrents ajoutés. (#4611)

Amélioration de la gestion des serveurs Webseed qui ne prennent pas en charge les requêtes Range ou 206 Partial Content. (#4601)

Amélioration de la gestion des serveurs de graines Web qui renvoient un encodage de contenu qui n’a pas été demandé. (#4609)

Correction d’une fuite potentielle de socket 4.0.0-beta.3. (#4616)

Correction de la régression 4.0.0-beta.3 qui ne parvenait pas à détecter les drapeaux de construction de fichiers volumineux sur les systèmes 32 bits. (#4627)

Correction du bug de l’interface utilisateur 4.0.0-beta.1 lors de la suppression d’un tracker de la liste des annonces. (#4635)

Amélioration de la gestion des erreurs lors de la réception de données de versions corrompues de la part de pairs. (#4665)

Correction de l’erreur FTBFS 4.0.0-beta.1 sur CentOS 7. (#4673, #4675)

Améliorations mineures des performances dans libtransmission. (#4577, #4679)

Suppression de la dépendance libiconv dans libtransmission. (#4565)

Mise à jour du message d’erreur 403 RPC. (#4567)

Instantané libdeflate à 1.17. (#4596)

Client macOS

Correction de deux menus d’aide dans macOS. (#4500)

Correction d’un bug qui faisait que les liens magnétiques étaient toujours suspendus lorsqu’ils étaient ajoutés. (#4528)

Correction de la régression 4.0.0-beta.1 qui interrompait le « clignotement » de la vue de la version lorsqu’une version se terminait. (#4587)

Assurez-vous que la fenêtre des préférences est centrée la première fois qu’elle est affichée. (#4659)

Correction de la régression 4.0.0-beta.1 qui gérait de manière incorrecte les listes de blocage corrompues. (#4705)

Augmentation de la taille de la police dans la liste des torrents de la fenêtre principale. (#4557)

Correction du problème de construction de dépendance libpsl sur macOS. (#4642)

Client Qt

Ordre d’affichage des limites de vitesse cohérent entre les boîtes de dialogue Propriétés et Détails. (#4677)

Client GTK

Correction de la régression 4.0.0-beta.1 rendant impossible la fermeture de la boîte de dialogue « Définir l’emplacement » (GTK 3 uniquement). (#4625)

Correction de la régression 4.0.0-beta.2 entraînant un plantage lors du rendu des barres de progression sur certains systèmes. (#4688)

Client Web

Correction d’un plantage potentiel de la version 4.0.0-beta.1 lors de la détection de types MIME. (#4569)

Correction de la régression 4.0.0-beta.1 qui cassait les boutons de priorité des fichiers dans le client Web. (#4610)

Démon

Correction du problème de journalisation stderr lors de l’exécution en tant qu’unité systemd. (#4612)

transmission à distance