Nintendo Switch atteint 122 millions de ventes, désormais la troisième console la plus vendue de tous les temps

TL; DR : Cela ne fait même pas six ans que Nintendo a lancé la Switch, mais au cours de cette courte période, elle a réussi à vendre plus de 122 millions d’unités, ce qui en fait la troisième console la plus vendue de tous les temps. La machine hybride se place désormais derrière la deuxième Nintendo DS (154 millions) et la PlayStation 2, qui reste le best-seller numéro un avec plus de 155 millions d’unités vendues.

Le dernier rapport sur les résultats de Nintendo montre que le Switch a vendu 14,91 millions d’unités au cours des neuf mois se terminant le 31 décembre 2022, dont 8,22 millions au cours des trois mois précédant la fin de l’année. Cela porte son total à vie à 122,55 millions d’unités vendues, ce qui le place devant la Wii (101,63 millions), la PlayStation (102,49 millions) et la PlayStation 4 (117,2 millions).

La ventilation des chiffres pour chaque modèle individuel montre que 5,22 millions de commutateurs Nintendo standard ont été vendus au cours de l’exercice. Les modèles OLED ont eu plus de succès, déplaçant 7,69 millions d’unités, tandis que 2 millions de Switch Lites ont été vendus. Les ventes unitaires totales ont diminué de -21,3 % d’une année sur l’autre en raison de la pénurie mondiale de puces et du manque de consoles disponibles, bien que le Switch OLED ait presque doublé ses chiffres de vente par rapport à l’exercice précédent.

Les ventes de logiciels Switch ont également légèrement diminué d’une année sur l’autre de -7%, bien que les jeux propriétaires publiés par Nintendo aient connu une augmentation des ventes grâce principalement à Pokémon Scarlet et Violet, qui se sont vendus à 20,6 millions d’exemplaires en seulement six semaines. Nintendo a également mis à jour sa liste des jeux propriétaires les plus vendus : Mario Kart 8 Deluxe est numéro un avec 52 millions d’unités, suivi par Animal Crossing : New Horizons (41,59 millions) et Super Smash Bros. Ultimate (30,44 millions). Plus de 994,30 millions de jeux Switch ont été vendus dans le monde.

Le hardware du Switch d’origine commence à montrer son âge maintenant, ce qui pourrait expliquer pourquoi le modèle OLED a vu ses ventes augmenter tandis que les deux autres versions ont connu une baisse l’année dernière. Nous avons récemment entendu dire que la société prévoyait une mise à niveau de Switch Pro, mais Nintendo aurait changé d’test. Avec la transition vers une nouvelle console « un objectif majeur » pour le géant japonais, nous devrons attendre et voir si le Switch est capable de surpasser la PlayStation 2 et de devenir la console la plus vendue de tous les temps.

Dans d’autres nouvelles de Switch, un tribunal californien vient de lancer un recours collectif sur le problème de la dérive Joy-Con. Un rapport affirme qu’environ 40% de toutes les consoles rencontrent le problème avec leurs contrôleurs, mais cela ne semble pas dissuader les acheteurs.