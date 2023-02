Google Bard ou : pourquoi tout le monde construit une IA en ce moment

Ce n’est qu’une vague annonce : Google a confirmé hier soir ce que les moineaux sifflent depuis longtemps sur les toits : Oui, ils travaillent sur une intelligence artificielle appelée Google Bard, écrit le patron de l’entreprise Sundar Pichay dans un post sur le blog de Google. Non, ce n’est pas fini et pas encore ouvert au public. Mais il y avait d’abord des extraits à voir, par exemple une démonstration de la façon dont Google Bard pouvait expliquer les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb à un enfant de neuf ans :

Google Bard fonctionne sur le modèle de langage LaMDA

Le moment n’a pas été choisi au hasard. Quand il s’agit d’intelligence artificielle pour les textes, il ne s’agit pas seulement de musique, c’est toute une symphonie. Cela montre également que Microsoft conduit Google directement dans le défilé et s’est précipité pour appeler la presse pour une annonce impromptue plus tard dans la soirée. Le fournisseur Windows a récemment investi 10 milliards de dollars américains dans le ChatGPT « tueur d’IA » et voit une opportunité d’unir le moteur de recherche Bing, qui tourne depuis des années, et enfin de le mettre à niveau. Et bien sûr, le géant de la recherche Google ne peut pas laisser cela s’installer tout seul. D’où l’annonce de Google Bard.

Google Bard : percée dans l’intelligence artificielle ?

Cela a pris du temps, mais nous assistons maintenant à quelque chose comme la percée de l’intelligence artificielle dans le texte et la synthèse vocale. Si vous ne pouvez pas cesser d’être étonné, vous devriez, par exemple, faire lire vos propres textes par l’application AI PrimeVoice AI ou discuter avec des personnalités imitées telles que Socrates, Super Mario ou Elon Musk sur Character AI. Une grande partie de cela n’a fonctionné qu’en anglais jusqu’à présent, mais maintenant si bien que la différence avec un humain est pratiquement imperceptible. Quelque chose de similaire avec ChatGPT, qui peut non seulement générer lui-même des textes utilisables. Surtout, il peut fournir des réponses à des questions difficiles, ce que les moteurs de recherche – y compris Google – n’ont jusqu’à présent pas réussi à faire.

J’ai récemment testé ChatGPT sur mon blog privé pour obtenir des réponses à des questions élémentaires sur la chimie. Des réponses que le manuel ne connaissait pas, auxquelles les sites de chimie sur le web ne répondaient que très scientifiquement, et auxquelles la recherche Google n’apportait aucune réponse satisfaisante. Les résultats n’étaient pas parfaits, mais dans l’ensemble : excellents et très faciles à comprendre. Des technologies comme ChatGPT et Google Bard pourraient révolutionner les moteurs de recherche. Après des années de tests avec des modèles de langage, la technologie y arrive lentement. Le marché des moteurs de recherche pourrait être réorganisé, et bien sûr plusieurs poids lourds de l’industrie veulent jouer un rôle.