La prochaine version stable de Chrome prendra en charge la mise à l’échelle vidéo Nvidia RTX cette semaine

Quelque chose à attendre avec impatience : Nvidia a dévoilé ses intentions d’apporter sa technologie de mise à l’échelle de l’IA aux vidéos dans les navigateurs Web au CES le mois dernier. Les signes de Google suggèrent que le lancement de la fonctionnalité est imminent, mais de nombreuses questions subsistent quant à l’étendue de l’efficacité de RTX Video Super Resolution.

Les journaux de mise à jour de Google Chrome indiquent que le navigateur commencera à prendre en charge la prochaine super résolution vidéo RTX de Nvidia cette semaine lors du lancement de la version stable 110 de Chrome. La fonctionnalité sera également disponible sur Microsoft Edge au lancement.

Nvidia a démontré la technologie en janvier en mettant à l’échelle une vidéo YouTube du gameplay d’Apex Legends de 1080p à 4K, confirmant sa disponibilité pour les utilisateurs avec les cartes graphiques des séries RTX 3000 et 40 à partir de ce mois-ci. Ce sera devenir utilisable sur les GPU de la série RTX 2000 et d’autres navigateurs basés sur Chromium à l’avenir, mais Nvidia n’a pas mentionné Firefox.

Selon Google, les utilisateurs doivent activer manuellement RTX Video Super Resolution dans le panneau de configuration Nvidia, car il est désactivé par défaut. De plus, la fonctionnalité ne fonctionnera pas tant que Nvidia n’aura pas publié de nouveaux drivers GPU pour la prendre en charge, ce qui peut arriver plus tard ce mois-ci.

Netflix et YouTube proposent de nombreux contenus en streaming en 4K, mais la plupart des vidéos sur ceux-ci et d’autres services de streaming accessibles sur PC sont en 720p ou 1080p. De plus, de nombreux utilisateurs qui achètent des cartes graphiques RTX ont probablement des écrans 1440p ou 4K. Cela représente un public potentiellement important qui pourrait souhaiter une meilleure qualité d’image en streaming sur la masse substantielle de contenu disponible.

Cependant, étant donné que Nvidia n’a testé la technologie que dans un clip de gameplay YouTube lent, il n’est pas clair dans quelle mesure cela fonctionnera sur d’autres types de contenu provenant d’autres chaînes de streaming. La mise à l’échelle des visages des streamers ou des appelants vidéo présente des défis uniques, tout comme les films, les émissions de télévision ou tout autre contenu à évolution rapide.

Le responsable de la ligne de produits Nvidia, Gerardo Delgado, a mentionné Netflix, YouTube, Twitch et les réunions en ligne lors de la discussion RTX Video Super Resolution, suggérant que la société l’a conçu pour tous ces contextes. Nvidia n’a pas précisé si la fonctionnalité affectera les vidéos stockées localement lues via les navigateurs Web.

Une autre technologie d’amélioration de la vidéo améliorée par l’IA récemment introduite par Nvidia simule le contact visuel chez les sujets regardant vers les téléspectateurs. Les ingénieurs l’ont conçu pour le streaming et la vidéoconférence, mais les utilisateurs ont également découvert ça marche sur les films.