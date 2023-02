Un iPhone Ultra plus cher que le Pro Max pourrait arriver l’année prochaine

Moulin à rumeurs : les iPhones phares ne cessent de devenir plus chers, alors qu’est-ce qu’Apple va faire ? Baisser les prix serait la réponse évidente, mais non ; Cupertino pourrait sortir un combiné encore plus cher, appelé iPhone Ultra, dès l’année prochaine.

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré en septembre qu’Apple pourrait revoir sa gamme d’iPhone habituelle en 2023 en remplaçant le Pro Max haut de gamme par un modèle appelé iPhone Ultra. La réclamation est arrivée peu de temps après qu’Apple a introduit la marque Ultra sous la forme de l’Apple Watch Ultra robuste et très chère. Le nom est également utilisé dans le haut SoC Apple M1.

Gurman a maintenant modifié sa prédiction. Il dit qu’au lieu de renommer le Pro Max « l’Ultra » cette année, un tout nouveau produit phare appelé l’iPhone Ultra arrivera et s’assiéra au-dessus du Pro Max. Cela pourrait arriver dès 2024.

Être plus haut dans la chaîne que l’iPhone Pro Max indiquerait que l’Ultra arborerait un prix plus élevé qu’un téléphone qui coûte 1 600 $ pour le modèle 1 To. C’est une question assez importante, surtout à un moment où l’industrie se débat dans une crise économique.

Cependant, les prix des iPhones phares ont continué d’augmenter à un rythme supérieur à l’inflation pendant des années – l’iPhone 3GS 2009 est 66% moins cher que l’iPhone 14 Pro Max le plus performant. après gonflage. Cook pense que les consommateurs continueront à payer ces montants parce que « les gens sont prêts à faire des efforts pour obtenir le meilleur qu’ils peuvent se permettre dans cette catégorie ».

On pourrait s’attendre à ce qu’un iPhone Ultra offre plusieurs améliorations par rapport aux modèles Pro, comme un meilleur appareil photo, un SoC plus rapide et éventuellement un écran plus grand. Il pourrait également avoir des fonctionnalités qui le différencient des autres iPhones, similaires à la façon dont les modèles Pro diffèrent des versions standard en offrant des fonctionnalités exclusives telles que Dynamic Island. Gurman suggère que l’iPhone Ultra pourrait ne pas avoir de port de charge ; on parle depuis plusieurs années d’un iPhone sans port et à chargement sans fil uniquement.

Gurman parle également de la possibilité d’un téléphone pliable Apple. Le design (form factor), qui est dominé par Samsung, devient de plus en plus populaire malgré les prix élevés. Alors qu’Apple a exploré un iPhone pliable dans le passé, Gurman pense que nous n’en verrons pas un lancement dans un avenir proche. Un iPad pliable ou un appareil Apple de taille similaire sera probablement lancé en premier.