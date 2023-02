L’émulateur iOS de haut niveau touchHLE fonctionne sur Windows et Mac, vise à préserver les anciennes applications de jeu iOS

Pourquoi c’est important : un nouvel émulateur iOS prévoit d’exécuter d’anciens jeux iOS sur des systèmes d’exploitation modernes. L’approche HLE indique qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir et d’installer un firmware iOS complet, tandis que le prise en charge des applications est actuellement assez basique. Mais les développeurs évoluent rapidement sur ce front.

Il y a un nouvel émulateur iOS en ville, et il veut ramener les applications de jeu 32 bits dans un état de fonctionnement sur les machines et les systèmes d’exploitation modernes. touchHLE est spécialement conçu pour exécuter des jeux « des premiers jours d’iOS », en mettant l’accent sur les applications iPhone/iPod touch pour iPhone OS 2.x. Dans son état actuel, cependant, l’émulateur ne prend même pas en charge les commandes tactiles, du moins pas encore.

Né comme un « projet passion à temps plein » par un seul développeur en décembre 2022, touchHLE est radicalement différent des émulateurs traditionnels de bas niveau (comme QEMU) car il est basé sur une conception « d’émulateur de haut niveau »: le processeur simulé du programme exécute uniquement le code à partir d’un binaire d’application et de certaines bibliothèques iOS nécessaires. touchHLE remplace iOS, expliquent les développeurs, en fournissant ses propres implémentations des composants du framework système comme Foundation, UIKit, OpenGL ES, OpenAL, etc.

La première version de touchHLE prend en charge les versions x86-64/x64 de Windows et macOS, alors qu’il n’y a pas encore de support officiel pour les environnements Linux. En ce qui concerne les utilisateurs d’Apple Silicon Mac, la version macOS x64 de l’émulateur fonctionnerait sous la couche de compatibilité Rosetta.

Dans son état actuel, touchHLE n’a même pas d’interface graphique et fonctionne uniquement avec les commandes souris + clavier ou joypad. Le prise en charge de l’application est limitée à un seul jeu non crypté, à savoir Super Monkey Ball, qui était un titre de lancement de l’App Store en 2008. Le jeu est déjà entièrement jouable, avec des graphismes, des effets sonores et de la musique fonctionnels, une sauvegarde de la persistance du jeu, un 30 fps cohérent fréquence d’images même sur un ordinateur portable Retina MacBook « assez sous-alimenté » de 2017.

L’émulateur fournit également quelques améliorations de « prettification », comme la possibilité pour le seul jeu pris en charge de fonctionner avec une résolution interne accrue jusqu’à 4K (et peut-être plus) sans impact notable sur les performances. La version macOS a cependant un problème de fuite de mémoire, qui gaspille 0,2 Mo de RAM par seconde sur macOS. Cela pourrait être un problème dans macOS lui-même, le framework SDL2 ou dans certaines autres dépendances, disent les développeurs.

Le référentiel GitHub de touchHLE fournit toutes les instructions nécessaires pour exécuter l’émulateur et charger Super Monkey Ball – moins une ROM fonctionnelle du jeu lui-même, bien sûr. Hikari_no_yume, le développeur qui a lancé le projet fin 2022, dit qu’aucune promesse ne peut être faite quant à l’avenir ou quand une nouvelle version avec plus de jeux pris en charge sortira. Les joueurs et les fans d’iOS devront « être patients », déclare le codeur.