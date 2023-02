Windows 11 (build 22621.1250 et 22623.1250) atteint le canal Insider Beta

Nous revenons un autre lundi beaucoup plus tard que d’habitude, nous vous apportons les nouvelles de la chaîne Windows Insider Beta. Dans ce cas, il s’agit de la mise à jour 22621.1250 et 22623.1250, où elles n’apportent pas de nouvelles nouvelles et n’apportent que de nouvelles corrections de bugs aux fonctions existantes.

Build 22623.1250 = Nouvelles fonctionnalités activées par défaut.

Build 22621.1250 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

Hé #WindowsInsiders – Nous lançons une nouvelle #Windows11 aperçu de la version pour les utilisateurs du canal bêta. Consultez le blog pour tous les détails sur le .1250 LCU ! https://t.co/QDJeIcTky0 pic.twitter.com/UamsxpLTbg —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 2 février 2023

Changements et améliorations dans les versions 22621.1250 et 22623.1250

Rechercher dans la barre des tâches

Ils ajoutent une nouvelle politique permettant aux administrateurs informatiques de gérer l’affichage du champ de recherche dans la barre des tâches de leurs organisations. Consultez cet article de blog pour plus d’informations.

Correctifs dans la version 22623.1250

Le Gestionnaire des tâches

Taper F dans le champ de recherche devrait fonctionner à nouveau.

Correction d’un problème empêchant le Narrateur de lire à haute voix une partie du texte des boîtes de dialogue.

Faire glisser la fenêtre à l’aide de la zone de la zone de recherche devrait maintenant fonctionner (tout comme les autres zones de la barre de titre).

Si nous effectuons une recherche et que nous appuyons sur la flèche vers le bas, le focus du clavier doit passer de la zone de recherche aux résultats.

Correction d’un problème où la fin du processus dans l’onglet Détails n’affichait pas de boîte de dialogue de confirmation.

L’augmentation de l’échelle du texte ne devrait plus afficher un bouton « voir plus » sans contenu.

Correction d’un problème où le focus pouvait ne pas être défini correctement dans la recherche, ce qui empêchait le narrateur de dire que le focus était dans la zone de recherche.

Si vous avez activé un thème de contraste et que vous sélectionnez l’une des lignes de la page Processus, cette ligne doit maintenant indiquer qu’elle est sélectionnée.

Rechercher dans la barre des tâches