Bill Gates vise Elon Musk : je préfère financer des vaccins plutôt que d’aller sur Mars

Qu’est-ce qui vient de se passer? Bill Gates et Elon Musk sont deux des personnes les plus riches du monde, mais ils ne sont certainement pas d’accord. Le couple a eu des querelles publiques dans le passé, et maintenant l’ancien patron de Microsoft a tenté de répondre aux ambitions de Musk d’envoyer des missions et de coloniser Mars, affirmant qu’il préférerait payer pour des vaccins plutôt que de voyager sur la planète rouge.

Dans une interview avec la BBC, le journaliste Amol Rajan a demandé à Gates si aller sur Mars n’était pas une bonne utilisation de l’argent. « C’est en fait assez cher d’aller sur Mars. Vous pouvez acheter des vaccins contre la rougeole et sauver des vies pour 1 000 dollars par vie sauvée », a-t-il répondu. « Et ainsi [that] juste une sorte de motif pour vous, comme dans – n’allez pas sur Mars. »

La réponse de Gate semble viser principalement Elon Musk, avec qui il s’est affronté dans le passé, bien que les autres milliardaires Jeff Bezos et Richard Branson aient tous deux des sociétés d’exploration spatiale dans Blue Origin et Virgin Galactic, respectivement.

Gates a investi des milliards dans la recherche et la livraison de vaccins dans le monde entier par le biais de la Fondation Bill & Melinda Gates, fondée aux côtés de son ex-femme Melinda. Il a critiqué le gouvernement américain en 2020 pour sa stratégie sur les coronavirus, affirmant qu’il n’avait pas agi assez rapidement pour empêcher un arrêt, et a appelé à la création d’une équipe de réponse et de mobilisation mondiales contre l’épidémie (GERM) d’un milliard de dollars par an en préparation. pour la prochaine pandémie.

L’accent mis par Gates sur les vaccins et Covid-19 a conduit certains théoriciens du complot à affirmer qu’il avait déclenché la pandémie, utilisé les vaccins pour suivre les gens ou profité de l’épidémie. « Je ne m’attendais pas à ça », a-t-il dit, « Ces messages ont en quelque sorte inversé cela. Je suppose que les gens recherchent le ‘boogeyman’ derrière le rideau, l’explication trop simpliste. La malveillance est beaucoup plus facile à comprendre que la biologie. »

Gates avait des choses positives à dire sur Musk. Lorsqu’on lui a demandé s’il encouragerait le propriétaire de Twitter à rejoindre le « club des mégaphilantropes », Gates a répondu : « Oui, je pense qu’un jour il sera un grand philanthrope. De toute évidence, des choses comme Tesla ont un impact positif même sans être une forme de philanthropie. »

Gates a dit un jour que Musk, qui s’était précédemment prononcé contre les blocages et les chiffres d’infection de Covid-19, devrait garder ses commentaires pour lui. En plus de se disputer sur la colonisation de Mars et les crypto-monnaies, Gates a déclaré qu’il craignait que les plans de liberté d’expression de Musk n’aggravent Twitter. Musk, quant à lui, a dit un jour qu’il avait confronté Gates au sujet de la vente à découvert d’actions Tesla, qu’il a suivie d’un Tweet maintenant supprimé (ci-dessus) se moquant de l’apparence de Gates.