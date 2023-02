Bill Gates se fiche d’aller sur Mars : « Mieux vaut investir dans les vaccins »

Les entreprises multimilliardaires veulent conquérir l’espace, ou du moins y arriver. Selon le fondateur de Microsoft, il faudrait pourtant miser sur la santé et le changement climatique.

Alors que les autres grands riches pointent le nez de leurs fusées vers le ciel, Bill Gates reste « terre à terre ». D’autre part, il a toujours été un homme pragmatique, il obtient ce qu’il sait qu’il peut avoir. Au lycée, elle a piraté le programme scolaire pour s’inscrire dans un cours d’anglais réservé aux filles. Dans les années 80, avec son partenaire Paul Allen, il a détourné l’avion qu’il venait de perdre en appuyant sur tous les boutons du panneau de commande, et l’a fait reculer.

Il n’est donc pas surprenant que les voyages spatiaux vers des conquêtes aventureuses de planètes sauvages ne l’intéressent pas particulièrement. A tout cela, il préfère les vaccins, l’intelligence artificielle et le changement climatique. Il a dit cela lors d’une interview réalisée par Amol Rajan sur BBC Two. « C’est en fait assez cher d’aller sur Mars. On peut acheter des vaccins contre la rougeole et sauver des vies, 1 000 dollars suffisent pour une vie sauvée. Et c’est déjà une bonne raison de ne pas aller sur Mars. »

Il est l’un des rares multimilliardaires à ne pas participer à la course folle pour planter des drapeaux avec l’écusson de l’entreprise sur la terre battue. Elon Musk a été le premier à déclarer son intention de coloniser Mars. Et de fait, sa société de fusées, SpaceX, a déjà son objectif très clair : envoyer au plus vite des vols habités vers la planète. Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de la société aérospatiale Blue Origin, qui expérimente depuis des années des solutions pour conquérir les atmosphères extra-terrestres et monétiser les voyages touristiques en orbite, fait également sensation. Et puis Richard Branson, qui veut changer les règles d’accès à l’espace avec son avion-fusée Virgin Galactic.

Les futurs investissements de Bill Gates

Tout cela n’intéresse pas Bill Gates. Il se concentre sur les vaccins et l’intelligence artificielle. En fait, Microsoft vient d’investir 10 milliards de dollars dans OpenAi, la société mère du chatbot qui peut taper presque comme un humain : ChatGPT. Avec les lourdes poches d’entreprise de Gates et l’intelligence artificielle de pointe d’OpenAI, les deux sociétés veulent libérer chaque concurrent. Aussi parce que, comme ils l’ont expliqué, leur plan à long terme est de construire une IA générative qui fonctionne comme, sinon mieux, qu’un cerveau humain.

S’adressant à la BBC, Gates a souligné que l’IA transformera l’humanité « de manière assez spectaculaire », « elle nous aidera à examiner des questions médicales et scientifiques. Il ne s’agit pas seulement de robots, cela aide également à lire et à écrire. En fait, il y a eu plus progresser là-bas que du côté de la robotique. Les deux nous donneront une productivité beaucoup plus élevée. » Les autres domaines d’intervention de Bill Gates sont le changement climatique et l’éradication de la malnutrition et des maladies telles que la poliomyélite et le paludisme.

Le côté humain du milliardaire

Au cours de l’interview, Gates a également parlé des allégations portées contre lui pendant la pandémie. « Je ne m’y attendais pas », a-t-il dit, « il y a eu des dizaines de millions de messages, disant que je l’avais causé intentionnellement ou que je traquais des gens. C’est vrai que je suis impliqué dans les vaccins, mais je suis impliqué dans des vaccins pour sauver des vies. Il a ajouté: « Je suppose que les gens cherchaient le boogeyman derrière le rideau, l’explication trop simpliste. La malveillance est beaucoup plus facile à comprendre que la biologie. »

Gates a également expliqué qu’en dépit d’être l’homme le plus riche du monde, il est assez économe. « Je n’ai pas de placard géant. Je ne porte pas de bijoux. Quand je déballe un cadeau, je garde l’emballage, je le plie et je l’utilise à nouveau. Ma grand-mère n’a jamais jeté un sac en papier de sa vie ni ne l’a enfilé sur un paquet « , a-t-elle déclaré. Même s’il recycle du papier cadeau, Gates s’est laissé aller à ses caprices. Il suffit de penser aux 30 millions de dollars pour le Codex Leicester de Léonard de Vinci ou à la peinture de George Bellow qui a coûté 28 millions de dollars. La dernière question révèle la Face plus humaine de Gates. Quand Rajan lui demande si, après son divorce avec sa femme Melinda en 2021, il aimerait retrouver l’amour, il répond : « Bien sûr, je ne suis pas un robot ».