Les finances de Dwarf Fortress marquent la fin d’un conte de fées pour un développeur indépendant

En un mot : divers géants de la technologie comme Meta, Google, Amazon et Apple ont publié cette semaine des déclarations trimestrielles et annuelles négatives. Au milieu de la morosité des entreprises, il est agréable de voir des données financières qui racontent une histoire pleine d’espoir pour une petite entreprise, en particulier celle derrière un jeu aussi populaire que Dwarf Fortress.

Un mois après la première sortie commerciale de Dwarf Fortress, le développeur du jeu a révélé cette semaine qu’il avait réalisé 7,23 millions de dollars de ventes. Selon la comparaison de Bay 12 Games, le nombre éclipse les retours des quatre mois précédents de deux décimales.

Au cours de chacun des mois entre septembre et décembre 2022, Bay 12 Games a rapporté environ 15 000 $, la plupart provenant probablement de dons Patreon. Après avoir proposé l’immensément populaire Dwarf Fortress exclusivement en tant que logiciel gratuit pendant 16 ans, la société a publié la première version commerciale le 6 décembre et quelques semaines plus tard, elle a affiché l’augmentation astronomique de janvier.

Dans un post sur les forums Bay 12, les développeurs disent que près de la moitié de l’argent paiera des impôts. Cependant, après les dépenses d’entreprise et la masse salariale, ce qui reste est facilement suffisant pour soulager la peur qui a initialement poussé les développeurs de Dwarf Fortress – les frères Zach et Tarn Adams – vers le modèle de version payante.

En 2019, Zach avait besoin d’un traitement pour un cancer de la peau. Heureusement, l’assurance de sa femme a amorti le coup de 10 000 $, mais une situation similaire aurait été désastreuse si cela était arrivé au Tarn. Pour construire un filet de sécurité financier, les frères ont décidé de préparer une version commerciale de Dwarf Fortress avec des graphismes améliorés et des tutoriels pour les nouveaux joueurs (tout en conservant la version gratuite pour les fans inconditionnels).

Le paiement indique que les frères n’ont pas à se soucier autant de leur santé et de leur retraite. Ils ont également annoncé qu’ils amenaient un nouvel employé pour travailler sur le code complet.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Dwarf Fortress est un jeu de simulation notoirement profond et complexe où les joueurs gèrent un groupe de nains essayant de survivre et de construire une forteresse. Le titre est connu pour calculer dynamiquement des aspects extrêmement granulaires de son monde et des personnages comme les états de santé, les humeurs, les parties du corps et des histoires entières.

Par défaut, la version gratuite affiche tous ses graphismes en ASCII, et son gameplay peut être intimidant pour beaucoup. La version payante, disponible sur Steam et itch.io pour 30 $, est plus accessible mais recevra des mises à jour à parité avec l’édition gratuite.