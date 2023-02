La montée en flèche des ventes de Sony PlayStation 5 donne à la console son meilleur trimestre à ce jour

Qu’est-ce qui vient de se passer? La PlayStation 5 de Sony vient de connaître son meilleur trimestre depuis son lancement en novembre 2020. Les consommateurs ont acheté 7,1 millions de consoles au cours des trois mois se terminant le 31 décembre 2022, marquant une augmentation de 83 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Les derniers chiffres des ventes de PS5 dans les résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2022 de Sony signifient que la PlayStation 5 a maintenant vendu 32 millions d’unités depuis sa sortie, la plaçant au-dessus de la Sega Genesis et juste en dessous de la Nintendo 64 sur la liste des consoles les plus vendues de tous les temps. C’est particulièrement impressionnant compte tenu des problèmes auxquels l’industrie a dû faire face au cours des dernières années. la PlayStation 4 avait expédié un peu moins de 38 millions d’unités à ce stade de son cycle de vie.

La PS5 a encore un long chemin à parcourir avant d’attraper la prochaine machine de jeux la plus vendue de Sony, la PlayStation Portable (80-82 millions). La PlayStation 2, quant à elle, est en tête de liste des consoles les plus vendues avec plus de 155 millions de ventes à vie.

La PlayStation 5 était l’un des produits les plus difficiles à trouver après son lancement il y a plus de deux ans, à moins que vous ne soyez prêt à payer les revendeurs deux ou trois (ou plus) fois le PDSF. L’énorme demande et la crise des puces signifiaient que l’achat d’une PS5 nécessitait souvent beaucoup de chance, de patience et d’argent.

Mais la situation de l’approvisionnement de la PS5 s’est améliorée. Les 12,8 millions d’unités vendues au cours des trois premiers trimestres de l’exercice 2022 marquent une augmentation de 34 % en glissement annuel et la meilleure performance de la PlayStation 5 à ce jour.

Sony a déclaré à deux reprises ce mois-ci qu’il avait augmenté l’offre de consoles PlayStation 5 et que l’achat d’une devrait être beaucoup plus facile à partir de maintenant. Cette confiance se reflète dans les perspectives de la société pour le dernier trimestre : elle a relevé l’objectif de ventes annuelles de PS5 de 18 millions à 19 millions, elle prévoit donc de déplacer 6,2 millions de consoles supplémentaires avant le 31 mars.

Les ventes de jeux vidéo ont également augmenté au cours de l’EX22T3, passant de 62,5 millions au trimestre précédent à 86,5 millions. C’est en baisse par rapport aux 92,7 millions vendus au cours de la même période de trois mois un an plus tôt, mais Sony sera toujours satisfait, d’autant plus que 20,8 millions de ces jeux étaient des titres propriétaires – au moins 11 millions étaient God of War Ragnarök. Les téléchargements numériques continuent de représenter la plupart des ventes de jeux, bien que leur part de 62 % reste inchangée par rapport à l’année dernière.

Les abonnés PlayStation Plus ont également augmenté, passant de 45,5 millions à 46,6 millions ; les utilisateurs actifs mensuels ont augmenté de 10 millions à 112 millions ; et les revenus du service se sont améliorés, probablement en raison de l’introduction du niveau plus coûteux.