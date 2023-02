Samsung 980 Pro a un méchant bug de firmware qui pourrait tuer votre SSD

PSA : Le SSD Samsung 980 Pro lancé l’année dernière est une bonne option pour quelqu’un qui cherche à passer à une solution de stockage à semi-conducteurs, malgré son coût élevé par gigaoctet. Cependant, si vous l’avez acheté il y a plus de quelques mois, vous voudrez peut-être mettre à jour son firmware immédiatement.

Le constructeur d’ordinateurs Puget Systems rapporte que certains clients le contactent pour se plaindre de la défaillance des disques Samsung. Le problème semble isolé sur le SSD Samsung 980 Pro 2 To. Les modèles 500 Go et 1 To ne semblent pas concernés.

Puget Systems indique que le problème est un problème dans le firmware du lecteur. Le bug fait passer les SSD avec le firmware d’origine en mode lecture seule. Ce malaise rend définitivement le lecteur inutilisable pour le stockage, mais il peut également entraîner la défaillance d’un ordinateur lorsqu’il est utilisé comme lecteur de démarrage.

Bien que Samsung n’ait pas officiellement publié d’avertissement ou de déclaration, Puget Systems a travaillé en étroite collaboration avec l’entreprise pour le gérer. Samsung a déclaré que ses clients devraient passer au plus récent firmware dès que possible. Cette version serait 5B2QGXA7.

Le firmware concerné est la version 3B2QGXA7. Certains disques plus récents ont été installés avec la version 4B2QGXA7, qui, selon Puget, devrait fonctionner correctement, mais si vous êtes paranoïaque ou ne connaissez pas votre numéro de version, cela ne ferait pas de mal de suivre la recommandation de Samsung.

Pour mettre à jour le firmware de votre 990 Pro, accédez à la page d’assistance de Samsung et téléchargez et installez l’application SSD Magician (ci-dessus). Lancez le logiciel, appuyez sur le bouton de mise à jour et sélectionnez l’option appropriée sur le nouvel écran (ci-dessous).

Puget a contacté tous ses clients concernés par e-mail. Si vous avez acheté un disque directement auprès de Samsung, vous pouvez recevoir des communications de celui-ci sur le problème.

Puget note que les 990 SSD font partie de ses « versions les plus fiables ». Cependant, une poignée d’utilisateurs de 990 Pro ont signalé une baisse rapide de la santé du disque. Dans un cas, un propriétaire a remarqué que le disque perdait environ 1 % de sa durée de vie par semaine. Un autre a déclaré avoir perdu 64 % après seulement 2 To d’écritures. Ce n’est pas bon signe pour un disque évalué à 1 200 TBW.

On ne sait pas si ces rapports sont liés au bug du firmware, mais le moment semble opportun. Une fois qu’un SSD atteint sa limite d’écriture, il passe en mode lecture seule. Ainsi, les propriétaires signalant soudainement des pannes de disque n’ont peut-être pas remarqué que la santé de leur SSD avait rapidement décliné depuis l’achat.