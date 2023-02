Le Royaume-Uni est à la traîne alors que les États-Unis et l’UE se précipitent pour s’assurer un approvisionnement crucial en semi-conducteurs

Dans le contexte : le Royaume-Uni semble être à la traîne alors que les pays se font concurrence pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement vitales en semi-conducteurs en raison des inquiétudes suscitées par la détérioration des relations avec la Chine. Le manque d’expérience et d’élaboration de politiques intégrées à Whitehall, associé à une extrême volatilité politique à Downing Street, a entravé les tentatives du Royaume-Uni de développer sa propre stratégie globale.

Le gouvernement britannique prépare depuis deux ans un plan visant à diversifier les chaînes d’approvisionnement des composants essentiels et à augmenter la fabrication nationale, alors que l’on craint de plus en plus que la Chine ne déstabilise la sécurité mondiale en envahissant Taïwan. Par ailleurs, de nombreux alliés du gouvernement britannique investissent des milliards de dollars dans la fabrication locale.

La dépendance mondiale à l’égard de Taïwan et de la Chine pour les puces et la fabrication avancées – des iPhones aux armes de pointe – a été mise en évidence par l’épidémie de Covid-19.

L’Union européenne a investi plus de 43 milliards d’euros et les États-Unis ont investi 52 milliards de dollars dans ses opérations de micropuces, avec l’intention de doubler sa part de l’industrie mondiale des semi-conducteurs à 20 % d’ici 2030. Le secteur britannique des semi-conducteurs est modeste par rapport à celui des États-Unis ou des autres nations. comme Taïwan, car le Royaume-Uni ne représente que 0,5 % des ventes mondiales de semi-conducteurs. Cela n’indique pas que le Royaume-Uni manque d’expertise dans des domaines tels que la conception de puces, cependant, il n’y a pas de chaîne d’approvisionnement complète.

De manière inattendue, il existe environ 25 usines de fabrication réparties dans toute la Grande-Bretagne. La majorité de l’équipement de ces installations, cependant, n’est approprié que pour les « nœuds hérités » de plus de 180 nm, fournissant des produits pour des applications spécialisées et des cas d’utilisation, et ne reflète pas le « spectre complet de la capacité de production » de ces sites.

Il est intéressant de noter qu’une industrie de 500 milliards de dollars est alimentée par des puces de silicium microscopiques et devrait se développer d’ici 2030. De plus, la clé pour devenir une puissance sans précédent réside dans celui qui contrôle les chaînes d’approvisionnement. La Chine souhaite la technologie nécessaire pour produire des semi-conducteurs. En conséquence, les États-Unis, un important fournisseur de technologie, coupent Pékin. Bien que l’Asie de l’Est soit finalement devenue un centre de fabrication, les États-Unis ont été le lieu où les semi-conducteurs ont été développés pour la première fois.