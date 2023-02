La build 25290 arrive sur le canal de développement Windows Insider

Une nouvelle mise à jour arrive sur le canal Dev du programme Windows Insider. Cette fois arrive la Build 25290 pleine de nouveautés. Plus de widgets tiers arrivent, et beaucoup plus de trucs sympas arrivent. Voyons sur quoi ils travaillent.

Nouvelle semaine, nouveau build ! une autre #Windows11 aperçu build 25290 est maintenant disponible pour #WindowsInsiders dans le canal de développement. Consultez le dernier blog pour tous les détails! ^JHhttps://t.co/Tp7pDMGsyZ pic.twitter.com/pWbOgY0XbD —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 1 février 2023

Quoi de neuf dans la version 25290

Nouveaux widgets Spotify et Mobile Link

La semaine dernière, une version bêta du widget a été promue pour l’application Messenger. Spotify et Mobile Link publient également des versions préliminaires de leurs widgets. Pour les essayer, accédez à la collection de widgets Microsoft Store et mettez à jour vers la dernière version des applications. Ensuite, ouvrez le tableau de bord des widgets et accédez au sélecteur de widgets en cliquant sur le bouton « + » en haut à droite du tableau de bord pour épingler vos widgets.

Lorsque vous essayez ces nouveaux widgets et d’autres, veuillez laisser vos commentaires via le lien de commentaires sur les widgets dans le sélecteur de widgets. Vous devez vous attendre à voir de nouveaux widgets supplémentaires à mesure que de plus en plus de développeurs créent et publient des widgets pour leurs applications.

Avec la sortie du Windows App SDK 1.2, les développeurs peuvent désormais créer des widgets pour leurs applications. Les utilisateurs peuvent accéder à ces expériences sur leur tableau de bord de widget Windows 11 dans les versions actuelles de Dev Channel Insider Preview.

Modifications et améliorations de la version 25290

Le menu Démarrer

En octobre, avec la version 25227, ils ont commencé à tester une petite modification du menu Démarrer où certains initiés verraient un indicateur sur leur profil d’utilisateur les informant d’effectuer certaines actions. Cette exploration initiale a été achevée en novembre. À partir d’aujourd’hui, une nouvelle exploration des notifications dans le menu Démarrer commence avec deux nouveaux traitements que certains utilisateurs enregistrés dans le canal de développement verront. Si vous en voyez un, donnez-nous votre avis. Pour rappel, il est normal qu’ils testent différents concepts dans le canal de développement pour obtenir des commentaires.

Correctifs de la build 25290

Général

Correction d’un problème où les appareils Arm64 ne reprenaient pas de veille/hibernation lors de l’exécution de la version 25281 et restaient bloqués sur le logo de démarrage du système d’exploitation.

Correction d’un problème où certains utilisateurs avancés pouvaient avoir des difficultés à accéder aux sites Web et à d’autres ressources via des connexions VPN. Si vous avez utilisé la solution documentée dans ce message de forum, veuillez annuler les modifications une fois que vous avez installé cette nouvelle version.

Correction d’un problème où certains utilisateurs enregistrés rencontraient des plantages lors de l’utilisation du navigateur et d’autres applications dans les versions récentes du canal de développement.

Barre des tâches et barre d’état système

Correction d’un bug dans explorer.exe qui pouvait empêcher le chargement de la barre des tâches pour certains utilisateurs connectés.

Rechercher dans la barre des tâches

Les correctifs s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des nombreux traitements différents pour la recherche dans la barre des tâches qui ont commencé à être déployés sur Windows Insiders avec la version 25252 :

Correction d’un problème où le champ de recherche disparaissait parfois de manière aléatoire lorsqu’il était cliqué (laissant un espace vide dans la barre des tâches).

Correction d’un problème où le champ de recherche défilait légèrement sur le côté lorsqu’il était cliqué.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème où la zone de contenu des données de la page Processus pouvait clignoter une fois lors de l’application des changements de thème dans la page Paramètres du Gestionnaire des tâches.

Atténuation d’un problème où certaines boîtes de dialogue n’étaient pas affichées dans le bon thème lorsqu’elles étaient appliquées à partir de la page Paramètres du gestionnaire de tâches.

Correction d’un problème où les propriétés de la section Mémoire de la page Performances étaient tronquées même s’il y avait de la place pour les afficher.

Réduction de la transparence des couleurs du graphique sur la page Performances et modification des bordures pour les faire ressortir davantage.

Correction de certains problèmes qui provoquaient le plantage du gestionnaire de tâches.

Taper F dans le champ de recherche devrait fonctionner à nouveau.

Désormais, il ne devrait plus être nécessaire que le gestionnaire de tâches soit aussi large pour que le volet de navigation apparaisse.

Avec le texte mis à l’échelle, la zone de recherche ne doit plus chevaucher le texte de la barre de titre.

Quelques ajustements ont été apportés pour corriger les cas où le texte des boîtes de dialogue était coupé lors de la mise à l’échelle du texte.

Correction d’un problème où certaines parties de la barre de titre ne pouvaient pas être utilisées pour faire glisser la fenêtre.

Pleins feux sur Windows

Les correctifs suivants s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des différents traitements Windows Spotlight qui ont commencé à être déployés sur les Insiders avec la Build 25281.

Correction d’un problème où certaines personnes ne recevaient pas quotidiennement une mise à jour cohérente de l’image.

Paramètre

Correction d’un problème où l’aperçu de la collection Sans Serif dans Personnalisation > Polices affichait des glyphes brisés.

Autres

Correction d’un problème qui empêchait Narrator d’annoncer des listes déroulantes dans Excel.

Correction d’un problème sous-jacent qui pouvait entraîner l’étirement et la déformation des captures d’écran de découpage dans les versions ultérieures sur plusieurs moniteurs.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner une vérification de bug avec SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage de la boîte de dialogue Ouvrir avec au démarrage.

Correction d’un problème où la boîte de dialogue d’ouverture de fichier se bloquait si elle était cliquée lors de l’utilisation d’un IME après avoir sélectionné « Choisir une application sur votre PC » dans la boîte de dialogue Ouvrir avec.

Correction d’un problème qui pouvait amener l’éditeur de stratégie de groupe à afficher de manière inattendue « Le script sur cette page a échoué » avec une erreur de caractère non valide lors de la modification d’une stratégie de groupe.

Si vous avez configuré OpenSSH Server pour qu’il démarre au démarrage (plutôt que manuellement), cette préférence sera mémorisée dans toutes les mises à niveau du système d’exploitation. Notez que vous devez être sur une version avec ce correctif pour qu’il prenne effet lors de votre prochaine mise à jour.

Bugs connus dans la Build 25290

Général

[NUEVO] La page Historique des mises à jour dans Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour est vide pour certains utilisateurs après l’installation de la Build 25290. Cela sera corrigé via un nouveau package Update Stack fourni via Windows Update lorsqu’il sera disponible.

[NOVEDAD] Des rapports indiquant que certains Insiders subissent des vérifications de bugs répétées après la mise à jour vers la Build 25284 sont en cours d’examen.

[NUEVO] Le lancement de l’éditeur de stratégie de groupe peut afficher une erreur concernant un attribut displayName manquant.

L’utilisation de Windows Hello pour se connecter avec la reconnaissance faciale peut ne pas fonctionner sur les PC Arm64. Une solution consiste à utiliser le chemin Hello PIN.

Certains utilisateurs connaissent des temps de mise à jour plus longs que prévu lors de l’installation de versions récentes. Nous étudions activement ce problème.

Widget

[NUEVO] Le lien vers « Trouver plus de widgets » dans le sélecteur de widgets est actuellement rompu. Dans une future mise à jour, il sera corrigé et lié à la collection du magasin.

Les widgets tiers peuvent parfois disparaître du tableau des widgets. Ils peuvent être rajoutés en cliquant sur Actualiser ou rajoutés à partir du sélecteur de widget.

Les widgets tiers peuvent parfois être désépinglés lorsque vous utilisez votre compte Microsoft pour vous connecter sur plusieurs appareils Windows 11.

Le bouton d’annulation de la notification de widget épinglé/non épinglé ne fonctionne parfois pas.

Barre des tâches et barre d’état système

[NUEVO] Les icônes d’application sur la barre des tâches peuvent apparaître sur le mauvais moniteur pour certains Insiders avec plusieurs moniteurs.

La barre des tâches est parfois réduite de moitié lors de l’utilisation de la barre des tâches optimisée pour les tablettes. Ce problème peut également apparaître sur les moniteurs secondaires.

Rechercher dans la barre des tâches

Les problèmes connus suivants s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des nombreux traitements différents pour la recherche dans la barre des tâches qui ont commencé à être déployés sur Windows Insiders avec la version 25252 :

Dans certains cas, il n’est pas possible de modifier la zone de recherche de la barre des tâches pour qu’elle s’affiche uniquement sous forme d’icône via les paramètres de la barre des tâches. Pour résoudre ce problème, passez d’abord à une autre option, puis vous devriez pouvoir choisir de n’afficher que l’icône.

Pleins feux sur Windows

Les problèmes connus suivants s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des différents traitements Windows Spotlight qui ont commencé à être déployés auprès des Insiders avec la Build 25281 :