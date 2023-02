L’histoire (et les critiques) de MrBeast, le youtubeur qui a rendu la vue à 1000 personnes dans sa dernière vidéo

Ce n’est pas de la magie, derrière les personnes qui retrouvent la vue il y a une chirurgie simple et rapide, encore inaccessible à beaucoup à cause des prix trop élevés.

Apparemment, la cécité et la pauvreté sont directement proportionnelles, et la moitié des personnes aveugles dans le monde pourraient en fait résoudre le problème en 10 minutes de chirurgie. Mais ils ne peuvent pas se le permettre. Ceci est dénoncé par une vidéo dystopique de MrBeast, l’un des youtubeurs les plus connus au monde, aux 131 millions d’abonnés sur sa chaîne. Cette fois, ce n’est pas seulement un contenu captivant pour moudre les followers mais sa vidéo est devenue une dénonciation sociale de l’inégalité d’accès aux soins de santé.

La vidéo postée par MrBeast

La vidéo commence par le youtubeur qui dit : « On soigne la cécité d’un millier de personnes », puis ajoute « ça va être fou », et tout le monde autour de lui applaudit. Au cours de la vidéo, MrBeast, alias Jimmy Donaldson, montre des patients subissant une opération (à ses frais), puis le médecin lui retire le bandeau des yeux, et, entre cris d’enthousiasme et émotion, ils disent revoir. Comme si cela ne suffisait pas, MrBeats décide également de distribuer des prix, 50 000 bons et des Teslas de dernière génération. La vidéo mise en ligne le 28 janvier a déjà atteint 70 millions de vues.

Les patients sélectionnés pour la vidéo sont des sans-abri de Jacksonville, en Floride, qui avaient besoin d’une opération de la cataracte mais n’avaient pas l’argent pour se le permettre, et des personnes sélectionnées qui vivent dans des pays plus pauvres comme la Namibie, le Mexique, le Brésil et le Kenya. Pour les trouver, MrBeast s’est tourné vers l’organisation à but non lucratif SEE International, qui fournit des soins oculaires gratuits dans le monde entier.

En effet, comme l’explique Jeff Levenson, ophtalmologiste et chirurgien qui a réalisé le cycle d’opérations au cours de la vidéo, « la moitié de toutes les cécités dans le monde sont causées par des cataractes et une intervention chirurgicale de 10 minutes suffirait à la résoudre ». est qu’aux États-Unis, le coût moyen d’une intervention chirurgicale se situe entre 3 500 $ et 7 000 $ par œil.

Qui est Jeff Levenson ?

Jeff Levenson est la vraie superstar de la vidéo. Médecin brillant, sélectionné par ses pairs comme l’un des meilleurs médecins de Floride, tandis que Jacksonville Magazine l’a qualifié de l’un des meilleurs ophtalmologistes de la région. En réalité, ce que MrBeast montre dans la vidéo est la vie quotidienne de Levelson sans les projecteurs sur lui. Pendant plus de 20 ans, il a coordonné le Gift of Sight, un programme visant à fournir une chirurgie de la cataracte gratuite aux personnes non assurées à revenu minimal.

Dans une vidéo postée sur YouTube Levelson, il raconte que, « en novembre 2009, pendant que je conduisais j’ai commencé à voir les lumières floues, c’était étrange, c’était ce que mes patients me disaient habituellement. Puis quelques jours plus tard, j’étais assis à la table de la cuisine et j’ai réalisé que je ne pouvais pas reconnaître ma femme devant moi. »

« Après mon opération de la cataracte, j’ai été étonné de voir à quel point le monde était lumineux, beau et vivant, mais j’ai été choqué qu’il y ait des centaines de millions, probablement 200 millions de personnes dans le monde qui sont aveugles à tout ou presque, à cause de la cataracte et qui ne peuvent pas accéder aux interventions ». Alors, lorsqu’il a retrouvé la vue, il a décidé de se rendre en Amérique centrale et en Amérique du Sud pour enseigner les techniques chirurgicales aux médecins qui traitent les personnes dans les régions les plus pauvres du monde.

La réaction du public

De nombreux utilisateurs ont commenté négativement le choix de MrBeast. « Il y a quelque chose de si démoniaque à ce sujet et je ne peux même pas exprimer ce que c’est », a écrit un utilisateur. « Vous n’êtes pas, et ne serez jamais, la dernière personne riche à utiliser votre richesse pour acheter du capital social également, exigeant que votre position garantisse que vous serez adoré par des personnes pauvres non critiques. Vous n’êtes pas spécial, vous êtes un homme blanc avec un complexe divin », a ajouté un autre.

Hasan Doğan Piker, un streamer de gauche qui s’occupe de politique, a plutôt commenté le contenu en disant : « Je regarde cette vidéo et je suis rempli de colère parce que nous avons bloqué l’accès à une procédure de 10 minutes et décidé que seules certaines personnes pourraient l’obtenir. C’est tellement frustrant qu’un gars de YouTube crée du contenu que les gens trop pauvres ne peuvent pas du tout voir. » MrBeast répond ainsi : « Twitter – Les gens riches devraient aider les autres avec leur argent. Moi – Ok, je vais utiliser mon argent pour aider les gens et je promets de donner tout mon argent avant de mourir. Chaque centime. Signé MrBeastbad.