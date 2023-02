Windows 11 téléchargera automatiquement la version 22H2

Windows 11 22H2 (également connu sous le nom de mise à jour Windows 11 2022) a été la première mise à jour majeure de Windows 11. Il est arrivé au cours du dernier tiers de l’année dernière avec une foule de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations de la qualité. Maintenant, Microsoft commencera automatiquement à le télécharger sur les PC qui exécutent toujours la version originale de Windows 11.

Windows 11 22H2 se téléchargera mais vous décidez quand l’installer

Windows 11 est sorti le 4 octobre 2021 et, selon les documents de Microsoft, sa période de service se termine le 10 octobre 2023. Bien que cela soit encore dans des mois, ceux de Redmond ont commencé à télécharger automatiquement la nouvelle version de Windows 11 sur tous ces ordinateurs. qui ne l’ont pas encore installé.

Nous devons préciser que la seule opération qui sera exécutée automatiquement par Windows Update est le téléchargement de la mise à jour. Notre PC ne redémarrera pas juste pour installer la nouvelle version, mais nous devrons lui donner la permission.

Windows 11 22H2 est une mise à jour que nous sommes obligés de recommander à tout le monde. Si vous l’avez retardé par paresse, c’est le bon moment pour vous d’envisager de l’installer. Le système d’exploitation est plus stable depuis cette mise à jour et, en plus, il dispose de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que les suivantes :